Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung tarafından 18 Mart tarihinde duyurması beklenen Galaxy M21'in teknik özellikleri internete sızdırıldı.

Akıllı telefon FHD+ çözünürlük sunan Infinity-U Super AMOLED ekranla gelecek. Bununla birlikte 20 megapiksel selfie kamerasına sahip olacağını belirtelim.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda

Ayrıca Bkz. "Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı"

Cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil taşıyacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör

Android 10 ve One UI 2.0

Akıllı telefonun Exynos 9611 yonga setinden güç alması bekleniyor. RAM miktarı en az 4 GB olacak.

Android 10 tabanlı One UI 2.0 yüklü şekilde kutudan çıkacak Galaxy M21'in fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.