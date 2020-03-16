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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı

    Çok yakında tanıtılacak Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve lansman tarihi ortaya çıktı. Akıllı telefon 48 megapiksel arka kamera ve 6.000 mAh batarya ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı
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    Samsung tarafından 18 Mart tarihinde duyurması beklenen Galaxy M21'in teknik özellikleri internete sızdırıldı.

    Akıllı telefon FHD+ çözünürlük sunan Infinity-U Super AMOLED ekranla gelecek. Bununla birlikte 20 megapiksel selfie kamerasına sahip olacağını belirtelim.

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    Cihazın arka tarafında 48 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ayrıca 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil taşıyacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

    Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı
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    Android 10 ve One UI 2.0

    Akıllı telefonun Exynos 9611 yonga setinden güç alması bekleniyor. RAM miktarı en az 4 GB olacak.

    Android 10 tabanlı One UI 2.0 yüklü şekilde kutudan çıkacak Galaxy M21'in fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 4 gün
    telefonun kalbinde exynos değilde snapdragon olsa şu 6.000mah ı tam manasıyla kullanacağız. ben m11 bekliyorum 6.000mah + 720p amoled ekranla birlikte snapdragon 439 koysunlar bu iş çözülsün.
    1 Yanıt Yanıtla
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 4 gün
    sadece isim değişik m30s bu telefon; pil dahil kasası arka kamera sistemi full m30s
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    virtue28 4 gün
    Bugun değilmiydi tanitimi ? 18 i olmus sanki
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 4 gün
    neden m30s ile tıpatıp aynı telefonu piyasaya sürüyorlar
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 4 gün
    M30s ile arasında ne fark var anlayamadım
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