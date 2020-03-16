Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı

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17 Mart tarihinde tanıtılacak olan Realme 6i'nin lansmanına saatler kala, cihazla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Daha önce Helio G80 yonga seti, dört arka kamera ve 18W hızlı şarj ile geleceği belli olan cihazın şimdi de diğer özellikleri onaylandı.

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Tatmin eden pil kapasitesi

Realme, yeni modeli 6i ile ilgili yayınladığı yeni görsellerde, akıllı telefonun 5.000 mAh'lık devasa bir pil ile geleceğini doğrulamış oldu. Buna ek olarak 16MP çözünürlüklü ön kameranın ise, ekrana yerleştirilen su damlası formundaki çentiğe entegre edildiğini görüyoruz.

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Realme 6i'nin sağ tarafında, 6 ve 6 Pro modellerinde olduğu gibi parmak izi tarayıcı için bir bölümün yer almadığı görülüyor. Bu da parmak izi tarayıcının, cihazın arka panelinde olabileceğine işaret ediyor diyebiliriz. USB-C bağlantı noktasına sahip olacak Realme 6i'nin hangi fiyatla raflara çıkacağı ise henüz belli değil.

https://www.gsmarena.com/realme_6i_specs_selfie_camera_battery-news-42014.php

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