Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı

    Çinli teknoloji üreticisi Realme, 17 Mart tarihinde tanıtacağı yeni akıllı telefonunun bazı özelliklerini açıkladı. 5.000 mAh pil ile gelecek olan cihaz çentikli bir ekrana sahip olacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    943
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı
    Tam Boyutta Gör

    17 Mart tarihinde tanıtılacak olan Realme 6i'nin lansmanına saatler kala, cihazla ilgili haberler de gelmeye devam ediyor. Daha önce Helio G80 yonga seti, dört arka kamera ve 18W hızlı şarj ile geleceği belli olan cihazın şimdi de diğer özellikleri onaylandı.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor"

    Tatmin eden pil kapasitesi

    Realme, yeni modeli 6i ile ilgili yayınladığı yeni görsellerde, akıllı telefonun 5.000 mAh'lık devasa bir pil ile geleceğini doğrulamış oldu. Buna ek olarak 16MP çözünürlüklü ön kameranın ise, ekrana yerleştirilen su damlası formundaki çentiğe entegre edildiğini görüyoruz.

    Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı

    Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Realme 6i'nin sağ tarafında, 6 ve 6 Pro modellerinde olduğu gibi parmak izi tarayıcı için bir bölümün yer almadığı görülüyor. Bu da parmak izi tarayıcının, cihazın arka panelinde olabileceğine işaret ediyor diyebiliriz. USB-C bağlantı noktasına sahip olacak Realme 6i'nin hangi fiyatla raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gsmarena.com/realme_6i_specs_selfie_camera_battery-news-42014.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Redmi K30 Pro namıdiğer POCO F2, Snapdragon 865'li en ucuz telefon olabilir 4 gün Maliye Bakanı açıkladı: Sektörel bazda tedbirler alınacak 4 gün Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı 4 gün AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor 4 gün Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı 4 gün Fiyat segmentinde 802.11ac bir artı "Tenda AC5 router incelemesi" 4 gün Xbox Series X donanımı açıklandı: 12TFLOPS performans, ışın izleme, 16GB GDDR6 bellek 4 gün Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı 4 gün Koronavirüs sinema ve dizi sektörünü vurmaya devam ediyor, pek çok yapım iptal edildi 4 gün Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak 4 gün Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı 4 gün Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak 4 gün Epic Games bu hafta 3 oyun birden hediye ediyor 4 gün İsrail, koronavirüs salgını ile mücadele için terörizm karşıtı izleme teknolojisi kullanacak 4 gün Fujitsu'dan Snapdragon 865'li amiral gemisi akıllı telefon: Arrows 5G 4 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı 4 gün Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi 4 gün EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı 4 gün Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor 4 gün Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı Sonraki Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı 5 gün iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı! 5 gün Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı 5 gün Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor 5 gün Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu 5 gün Omega Constellation piyasaya sürüldü 5 gün Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı 5 gün WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği ufukta göründü 5 gün 4G'li Nokia C2 tanıtıldı 5 gün Huawei P40 Pro, Geekbench performans testinde 5 gün Meizu 17'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak 5 gün Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı 5 gün 35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir 5 gün Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı 5 gün CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı 5 gün Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı 5 gün Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor 5 gün Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı 5 gün Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim