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    Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı

    Samsung'un önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy M31s'in detayları netleşiyor. Akıllı telefonun tasarımını açığa çıkaran ilk görüntüler internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı
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    Samsung Galaxy M31s'in ay sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre akıllı telefon 6 Ağustos itibarıyla satışa çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M51, Bluetooth sertifikası aldı"

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    Bunun haricinde Galaxy M31s'in ön ve arka tasarımını gözler önüne seren basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler cihazın mevcut Galaxy M31'in aksine delikli ekranla geleceğini gösteriyor.

    Akıllı telefonun arka panelinde dört görüntü sensörüne ev sahipliği yapan dikdörtgen kamera ünitesi var. Kamera sensörleri ve LED flaşın Galaxy M31'den farklı bir düzene sahip olduğunu görüyoruz.

    Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı
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    Galaxy M31s Özellikleri

    Cihazın arka tarafında parmak izi tarayıcısı yok. Bu da yana yerleştirilmiş veya ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olabileceğini düşündürüyor.

    Galaxy M31s sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga seti ve 6 GB RAM'den güç alacak. Ayrıca 64 megapiksel ana kamera ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pilden beslenecek.



    https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-m31s-sale-date-india-amazon-exclusive Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa.
    M32den haber ver Samsung. Bosver 31s i simdi. Hatta 32s de olur.
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    vedkum 2 sa.
    Önden bakınca hepsi aynı, ayırması çok zor
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    damn2u (Sercan ) 2 sa.
    Exynos 9611 nedir arkadaş ya, cidden hiç utanma arlanma denen bir şey kalmamış bu firmada.
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    tolgatelli (Tolga Telli) 1 sa. damn2u
    Samsung'un Exynos 9611'i Huawei'nin Kirin 710'u..
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa.
    Stereo hoparlör de artık standart olsa :(
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