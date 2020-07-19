Samsung Galaxy M31s'in ilk görüntüleri yayınlandı

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Samsung Galaxy M31s'in ay sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre akıllı telefon 6 Ağustos itibarıyla satışa çıkacak.

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Bunun haricinde Galaxy M31s'in ön ve arka tasarımını gözler önüne seren basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler cihazın mevcut Galaxy M31'in aksine delikli ekranla geleceğini gösteriyor.

Akıllı telefonun arka panelinde dört görüntü sensörüne ev sahipliği yapan dikdörtgen kamera ünitesi var. Kamera sensörleri ve LED flaşın Galaxy M31'den farklı bir düzene sahip olduğunu görüyoruz.

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Galaxy M31s Özellikleri

Cihazın arka tarafında parmak izi tarayıcısı yok. Bu da yana yerleştirilmiş veya ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olabileceğini düşündürüyor.

Galaxy M31s sekiz çekirdekli Exynos 9611 yonga seti ve 6 GB RAM'den güç alacak. Ayrıca 64 megapiksel ana kamera ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. Akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pilden beslenecek.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-m31s-sale-date-india-amazon-exclusive

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