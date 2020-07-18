Samsung Galaxy M51, Bluetooth sertifikası aldı

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Samsung Galaxy M51, şirketin ürün gamına eklemeyi planladığı başka bir Galaxy M serisi akıllı telefon. Cihaz resmi tanıtım tarihi yaklaşırken Bluetooth SIG veritabanında ortaya çıktı. Yayınlanan veriler akıllı telefonun Bluetooth 5.0 desteğiyle geleceğini ortaya koyuyor.

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Bir ay içinde tanıtılabilir

Akıllı telefonlar genellikle Bluetooth SIG veritabanında görüldükten yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürülüyorlar. Bu nedenle Galaxy M51'in Ağustos ayında resmi olarak tanıtılması muhtemel diyebiliriz. Daha önce SM-M515F model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, sırasıyla tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde 546 ve 1784 puanlarını almıştı.

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Samsung Galaxy M51'in sekiz çekirdek ve 1.80 GHz temel frekans hızına sahip bir Qualcomm yonga seti ile güçlendirileceği belirtiliyordu. Bahsedilen yonga setinin SM6150 model numarasına sahip Qualcomm Snapdragon 675 olmasına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. 8GB RAM ve 64MP ana kamera ile gelmesi beklenen akıllı telefonun hangi fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.gizmochina.com/2020/07/17/samsung-galaxy-m51-launch-nears-as-it-receives-bluetooth-certification/

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