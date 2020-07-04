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    Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni M serisi akıllı telefonunda devasa bir bataryaya yer verecek. Galaxy M41'in pil kapasitesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak
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    Samsung, Galaxy M serisi akıllı telefonlarının pil kapasitesini farklı bir seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere 6.000 mAh eşiği çoktan aşılmıştı. Şimdi sıra çıtayı 7.000 mAh'lere yükseltmeye gelmiş gibi görünüyor.

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    Galaxy M41 bu kapasiteye yaklaşan ilk akıllı telefon olacak. Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veritabanında EB-BM415ABY seri numaralı bir pil ortaya çıktı. 6.800 mAh kapasiteli bu bataryanın Galaxy M41'de kullanılacağı belirtiliyor.

    Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak
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    Pil kapasitesi iki kat artacak

    Cihazın kutusundan 15 watt gücünde şarj cihazı çıkacak. Bu arada bir önceki model olan Galaxy M40'ın 3.500 mAh'lik pille geldiğini hatırlatalım. Böylelikle Samsung yeni modelde batarya kapasitesini neredeyse iki katına çıkarmış olacak.



    https://www.gizchina.com/2020/07/04/supposed-galaxy-m41-has-a-gargantuan-6800mah-battery Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 4 gün
    Pili verimli kullanamayan bir işlemci ve IPS LCD ekranla çıkarsa ekran süresi olarak pil boyutundan bekleneni veremez.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 gün
    M40 modelinin üzerine koyarak geleceğini düşünüyorum. 64 mp üçlü kamera, Snapdragon işlemci, daha büyük ekran ve kasa. 6gb ram ve 128 GB aynen kalır gibi.

    Ekran 7 inç civarı olur umarım zira pil bayağı büyük ve kalın olacak.
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 4 gün
    1 yıla yakındır m30 kullanıyorum 5000 mAh batarya var gayet de memnum oyun oynamıyorum pil ömründe 1 yıl içinde farkedilir düşme azalma olmadı ilk günki performasnını koruyor günde bir defa şarj ediyorum. yeni telefon alacak olsam 6800 mAh için m41 tercih edebirliidim benim gibi bataryayı önde tutanlar için oldukça önemli
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    kreat 4 gün
    Snapdragon işlemci kullansa pil ömrü daha iyi olur.
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    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 4 gün
    Tek avantajı pil kapasitesi gibi görünüyor ancak gerçek kullanım testlerini görmeden bir şey demek açıkcası zor diğer özellikleri konusunda bir bilgi verilmemiş
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