Samsung Galaxy M41 pil kapasitesiyle fark yaratacak

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Samsung, Galaxy M serisi akıllı telefonlarının pil kapasitesini farklı bir seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere 6.000 mAh eşiği çoktan aşılmıştı. Şimdi sıra çıtayı 7.000 mAh'lere yükseltmeye gelmiş gibi görünüyor.

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Galaxy M41 bu kapasiteye yaklaşan ilk akıllı telefon olacak. Çinli 3C sertifikasyon kurumunun veritabanında EB-BM415ABY seri numaralı bir pil ortaya çıktı. 6.800 mAh kapasiteli bu bataryanın Galaxy M41'de kullanılacağı belirtiliyor.

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Pil kapasitesi iki kat artacak

Cihazın kutusundan 15 watt gücünde şarj cihazı çıkacak. Bu arada bir önceki model olan Galaxy M40'ın 3.500 mAh'lik pille geldiğini hatırlatalım. Böylelikle Samsung yeni modelde batarya kapasitesini neredeyse iki katına çıkarmış olacak.

https://www.gizchina.com/2020/07/04/supposed-galaxy-m41-has-a-gargantuan-6800mah-battery

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