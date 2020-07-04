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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı

    OnePlus, orta seviye akıllı telefonlarına bir yenisini daha eklemek üzere. Nord adı verilen telefonun ilk görüntüleri şirketin paylaştığı bir videoda ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    OnePlus, 10 Temmuz'da tanıtacağı Nord olarak adlandırdığı orta seviye için yeni akıllı telefonun ilk tanıtım videosunu paylaştı. Telefonun tasarımının tamamı net olarak görülmese de OnePlus, akıllarda bir fikir oluşturması adına bir bakış sunuyor.

    Videodaki ayrıntılara odaklanıldığı zaman önde ekranın köşesinde konumlandırılmış ikili kamera kurulumu bulunuyor. Arkada ise kaç tane lens olduğu görülmüyor ancak kamera kurulumunun büyüklüğünden bu sayının 3 olduğu düşünülebilir. Telefon, ince yapısı ve büyük ekranıyla dikkat çekiyor.

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    Tanıtım tarihinin yaklaşmış olmasına telefonun, sekiz çekirdekli işlemciye ve Adreno 620 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirileceği haricinde kesinleştirilmiş bir özelliği bilinmiyor ancak bazı sızdırılmış özellikleri mevcut.

    OnePlus Nord'un sızdırılan özellikleri

    OnePlus Nord'un 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.55 inç Full HD+ (2400x1080) AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor.

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    OnePlus Nord, arkada birincil 64MP kamera, 16MP ultra geniş kamera ve 2MP makro lensden oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelebilir. Önde, 8MP ultra geniş açılı kamera tarafından desteklenen 32MP birincil kamera olabilir.

    Telefonun, 30W hızlı şarj desteğine sahip 4300mAh batarya ile donatıldığı söyleniyor.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_nord_design_revealed_in_latest_promo_video-news-44095.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert1907 (Mert Karakoç) 5 gün en beğenilen
    Alırsın Nord, olursun lord.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    La bi video yayınlamışlar sanırsın adamlar dünyayı kurtaracak, şekil yapmalar falan. Altı üstü cep telefonu.
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    paldov 4 gün
    var mi soyle adam gibi inceleme ceken?
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    General. 4 gün
    Delikli ekran yerine keşke çentikli gelse. Almak istediğim bir cihazdı ama delikli ekran hoşuma gitmiyor.
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    yolyordam35 (yol yordam) 5 gün
    güzel telefon
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    evlbleef 5 gün
    400$'dan ucuza çıkmayacaksa anlamı yok.
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    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 5 gün
    OnePlus'ın telefonlarını hoşuma gidiyor lakin ne Türkiye'ye getiriliyor ne de gelen telefonlar uygun fiyata satılıyor. Milleti kayıtsız garantisiz telefonlara razı ediyor devlet vallaha bunu başka ülke olsa bu kadar çabuk yapabilir miydi bilmiyorum ama adamların azmini tebrik etmek lazım kıçı kıytırık her sene güncellenen iPhonelar 16 bin TL gibi Avrupa'lının 0 polo aldığı fiyatlara satılıyor. iPhone almak zorunda değiliz Redmi alalım o da 3000 ₺ diyorlar.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 5 gün en beğenilen
    Alırsın Nord, olursun lord.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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