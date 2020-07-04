OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı

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OnePlus, 10 Temmuz'da tanıtacağı Nord olarak adlandırdığı orta seviye için yeni akıllı telefonun ilk tanıtım videosunu paylaştı. Telefonun tasarımının tamamı net olarak görülmese de OnePlus, akıllarda bir fikir oluşturması adına bir bakış sunuyor.

Videodaki ayrıntılara odaklanıldığı zaman önde ekranın köşesinde konumlandırılmış ikili kamera kurulumu bulunuyor. Arkada ise kaç tane lens olduğu görülmüyor ancak kamera kurulumunun büyüklüğünden bu sayının 3 olduğu düşünülebilir. Telefon, ince yapısı ve büyük ekranıyla dikkat çekiyor.

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Tanıtım tarihinin yaklaşmış olmasına telefonun, sekiz çekirdekli işlemciye ve Adreno 620 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirileceği haricinde kesinleştirilmiş bir özelliği bilinmiyor ancak bazı sızdırılmış özellikleri mevcut.

OnePlus Nord'un sızdırılan özellikleri

OnePlus Nord'un 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.55 inç Full HD+ (2400x1080) AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor.

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OnePlus Nord, arkada birincil 64MP kamera, 16MP ultra geniş kamera ve 2MP makro lensden oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelebilir. Önde, 8MP ultra geniş açılı kamera tarafından desteklenen 32MP birincil kamera olabilir.

Telefonun, 30W hızlı şarj desteğine sahip 4300mAh batarya ile donatıldığı söyleniyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_nord_design_revealed_in_latest_promo_video-news-44095.php

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