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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, yakın bir tarihte Avrupa'da piyasaya süreceği yeni akıllı telefon modeli Galaxy M42'nin detayları ortaya çıktı.
    13 Mart 2021, 20:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G
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    Avrupa'da yakında yeni bir akıllı telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor: Samsung Galaxy M42. Cihaz SM-M426B model numarası altında Wi-Fi Alliance veritabanında göründü.

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    Çıkış tarihi belli değil

    Galaxy M42'nin 90 Hz frekanslı bir AMOLED ekran, 5G ağları için destek ve hızlı şarj destekli 6000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonun ne kadar hafızaya sahip olacağı henüz açıklanmadı. Ancak cihazın One UI arayüzü ve Android 11'in yanı sıra, 64 MP ana sensöre sahip bir kamera modülü alacağı biliniyor.

    Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G
    Tam Boyutta Gör

    Ön kamera 32 MP çözünürlük sunacak. İşlemcinin ise, 2 + 6 konfigürasyonunda 8 çekirdekli Snapdragon 690 olacağı belirtiliyor. Güçlü Cortex-A77 çekirdekleri 2 GHz'de çalışırken, enerji verimli Cortex-A55 1,7 GHz'de çalışacak. Galaxy M42'nin çıkış tarihi ve diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak cihaz oldukça tatmin edici özellikler sunacağa benziyor. Son olarak cihazın, Galaxy M serisindeki ilk 5G akıllı telefon olacağını da belirtmeden geçmeyelim.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cem_23 (Cem Bahar) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıradaki cihaz M52 sanırım. Umarım Snapdragon 750G veya 765G, 7000 mAh pil ve super amoled plus bir ekranda 90 Hz veya 120 Hz tazeleme sunan bir ekran ile gelir. M62, Exynos ile geldiğinden düşünmüyorum ama samsung artık M51 i geliştirip yeni bir model sunmalı.
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    astegon (astegon CF) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) cem_23
    M52 SD ile gelecek büyük ihtimalle. Exynos gelirse satışları M51 gibi olmaz ve satmaz.
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    m serisine güvenli klasör getirsinler sırf bu yüzden alamıyorum
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel fiyatı iyi tutulursa alınabilir
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyati iyi ayarlarsa Müthiş satar 90hz SD ve 6000..gönül 7000 mah sd 750 ve 120hz bekliyor tabi..
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    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel cihaz olmuş, orta segmentte epey satışı olur. Sırada ki cihaz SD750G ile M52 olur umarım.
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    90hz mi insan bari 120 ye tamamlarda öyle piyasaya çıkarır
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