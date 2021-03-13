Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G

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Avrupa'da yakında yeni bir akıllı telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor: Samsung Galaxy M42. Cihaz SM-M426B model numarası altında Wi-Fi Alliance veritabanında göründü.

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Çıkış tarihi belli değil

Galaxy M42'nin 90 Hz frekanslı bir AMOLED ekran, 5G ağları için destek ve hızlı şarj destekli 6000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonun ne kadar hafızaya sahip olacağı henüz açıklanmadı. Ancak cihazın One UI arayüzü ve Android 11'in yanı sıra, 64 MP ana sensöre sahip bir kamera modülü alacağı biliniyor.

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Ön kamera 32 MP çözünürlük sunacak. İşlemcinin ise, 2 + 6 konfigürasyonunda 8 çekirdekli Snapdragon 690 olacağı belirtiliyor. Güçlü Cortex-A77 çekirdekleri 2 GHz'de çalışırken, enerji verimli Cortex-A55 1,7 GHz'de çalışacak. Galaxy M42'nin çıkış tarihi ve diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak cihaz oldukça tatmin edici özellikler sunacağa benziyor. Son olarak cihazın, Galaxy M serisindeki ilk 5G akıllı telefon olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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