Chrome tarayıcısının Android sürümüne, site önizleme işlevi geldi

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Geçtiğimiz günlerde, Google'ın geliştiricileri, Chrome tarayıcısı için güncellemeleri çok daha sık yayınlamayı planladıklarını resmi olarak duyurdular ve şimdi, tarayıcının mobil sürümü için Android tarafına yeni bir işlev getirdiler.

Ayrıca Bkz. "Instagram Lite, Android platformunda kullanıma sunuldu"

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En son uygulama güncellemesine sahip kullanıcılar, artık siteyi açmadan önce içeriği önizleyebiliyorlar. Bu, birçok senaryoda oldukça uygun bir çözüm olabilir. Örneğin kullanıcının, istediği siteyi bulması çok daha kolay ve daha hızlı olacak. Zira göz atmak istediği siteyi tam ekranda açmak yerine, önizlemesine bakarak içeriği hakkında fikir sahibi olması artık mümkün.

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Aranan içeriğin bulunmasını kolaylaştıracak

Web sitesini önizlemek için, kullanıcının bağlantıya uzun tıklayarak bağlam menüsünü açması ve ardından "Sayfa Önizleme" öğesini seçmesi gerekiyor. Daha sonra kullanıcı, sayfanın küçük ekran biçiminde önizlemesini görecektir. Ayrıca kullanıcı önizleme modunda siteyi aşağı kaydırabilirken, öğelerle de etkileşime girebilecek.

Önizleme menüsünde sitenin simgesi, sayfa adı ve domain adresinin yanı sıra, ek bir açma düğmesi de yer alıyor. İçerik kullanıcı için uygunsa bu düğmeye basarak siteyi açabilecek veya gereksiz görünüyorsa, çarpı simgesini kullanarak önizlemeyi kapatıp diğer sitelere göz atabilecek.

Google Chrome:Hızlı ve Güvenli Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://9to5google.com/2021/03/10/chrome-android-preview-page/

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