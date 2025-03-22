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    Galaxy S26 Ultra, daha büyük pil ve bir eksik kamerayla gelebilir

    Samsung, gelecek yılki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın kameralarında önemli değişiklikler gerçekleşebilir. Şirket ayrıca, daha büyük kapasite sunan yeni pil teknolojisini de kullanmayı planlıyor.
    Galaxy S26 Ultra, daha büyük pil ve bir eksik kamerayla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek yılki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra üzerinde çalışmaya başladı. Son söylentiye göre, S26'nin bir prototipinde, önceki modellerdeki dört kameranın yerine üç kamera bulunuyor. Şirket ayrıca, daha yüksek batarya kapasitesine olanak tanıyan yığılmış (stacked) batarya teknolojisini de araştırıyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın kameralarında önemli değişiklikler olabilir

    X'te @Vhsss_God isimli kullanıcı, test edilen Galaxy S26 Ultra prototipiyle ilgili bilgileri paylaştı. Kullanıcı, telefonun üç arka kamera ile test edildiğini iddia ediyor, ancak hangi kameranın çıkarıldığını belirtmiyor. Samsung’un bu değişikliği yapmasının sebebi, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde sunduğu değişken diyafram teknolojisini Galaxy S26 Ultra’ya yeniden getirecek olması olabilir. Tek sensörde daha fazla esneklik sunulması sayesinde, bir sensörden vazgeçilebilme imkanı doğmuş olabilir. Ayrıca, Samsung'un periskop telefoto kamerada 200 MP sensöre geçiş yapacağı da iddialar arasında.

    S Pen'e Bluetooth geri gelebilir

    Kullanıcının bir diğer iddiası, Galaxy S25 Ultra'nın S Pen'inden çıkarılan Bluetooth özelliğinin geri getirileceği yönünde. S Pen vasıtasıyla uzaktan kamera deklanşörü gibi çeşitli işlevlerin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan bu özelliğin kaldırılması kullanıcıların tepkisini çekmişti.

    Batarya tarafında, Galaxy S26 Ultra'nın yığılmış/istiflenmiş hücre teknolojisine sahip olacağı belirtiyor. Samsung'un halihazırda 5.500 mAh kapasiteyi aştığı ve bu rakamı daha da artırmanın yollarını aradığı iddia ediliyor. Ayrıca, şirketin silikon-karbon piller üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/galaxy-s26-ultra-prototype-tested-with-3-rear-cameras-and-stacked-battery/ https://x.com/Vhsss_God/status/1902982090771022318
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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