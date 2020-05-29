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    LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı

    Çinli teknoloji devlerinden Huawei'nin önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Honor Play 4 Pro canlı olarak görüntülendi. Cihazda LIDAR benzeri bir sensörün yer aldığı görülüyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı
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    Çinli teknoloji üreticilerinden Huawei'nin, yakında Honor Play 4 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Honor Play ailesinde 5G ağlarını destekleyen ilk cihaz olacak bu akıllı telefonun ilk canlı fotoğrafı da internete sızmış durumda.

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    Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun arka panelini gösteriyor. Görsel, cihazın daha önce de bildirildiği üzere iki kameradan oluşan bir ünite ile donatılmış olduğunu doğruluyor. Hem lensler hem de LED flaş, koyu camla kaplı dikdörtgen bir bloğa yerleştirilmiş. Kamera bloğunun altında ise ilginç bir şekilde LIDAR sensörüne benzeyen yuvarlak bir sensörün de yer aldığı görülüyor.

    LIDAR sensörü ile gelmesi beklenen Honor Play 4 Pro'nun ilk canlı fotoğrafı sızdı
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    LIDAR'a benzer bir sensöre sahip

    LIDAR'ı nesnelere olan mesafeyi ölçmek için darbeli lazer ışığı kullanan bir uzaktan algılama teknolojisi olarak tanımlayabiliriz. Lazer ışığı yayan LIDAR sensörü, daha sonra bu ışığın sensöre geri dönmesinin ne kadar sürdüğünü ölçüyor.

    Bu sensörün neden Honor Play 4 Pro'da kullanılabileceği hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak üç boyutlu nesne modelleri oluşturmak için kullanılması muhtemel olarak gösteriliyor. 3 Haziran tarihinde tanıtılacak olan Honor Play 4 Pro, 40MP ana sensörden oluşan yapay zeka destekli çift kamera ile gelecek. Cihazın hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağına dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/29/honor-play-4-pro-live-image-leaks-for-the-first-time-revealing-a-lidar-like-sensor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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