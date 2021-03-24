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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 9 için yeni güvenlik yaması yayınlandı

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 9 için yeni bir güvenlik yaması yayınladı. Paket, cihazda tespit edilen güvenlik açıklarını kapatıyor.
    24 Mart 2021, 17:00 (21 dk.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Note 9 için yeni güvenlik yaması yayınlandı
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    Samsung, Galaxy Note 9 için bir güvenlik yaması yayınlamaya başladı. Güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara sunulmuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için"

    Aşamalı olarak dağıtılıyor

    Yeni üretici yazılımı sürümü N960NKSU3FUC1 olarak numaralandırılmış. Google'ın hata düzeltmelerine ek olarak, Samsung'un Mart 2021 güvenlik yaması, üç Exynos 990 işlemci güvenlik açığı ve diğer Galaxy cihazlar için 16 güvenlik açığı düzeltmeleri içeriyor. Güncelleme diğer pazarlarda ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

    Samsung Galaxy Note 9 için yeni güvenlik yaması yayınlandı
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    Galaxy Note 9'un Ağustos 2018'de Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. O zamandan beri, Android işletim sistemi için iki büyük güncelleme aldı. Şu anda, akıllı telefon Android 10 tabanlı One UI 2.5 çalıştırıyor ve aylık güvenlik yamalarını alıyor.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-9-march-2021-security-patch/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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