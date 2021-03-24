Samsung Galaxy Note 9 için yeni güvenlik yaması yayınlandı

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Samsung, Galaxy Note 9 için bir güvenlik yaması yayınlamaya başladı. Güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılara sunulmuş durumda.

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Yeni üretici yazılımı sürümü N960NKSU3FUC1 olarak numaralandırılmış. Google'ın hata düzeltmelerine ek olarak, Samsung'un Mart 2021 güvenlik yaması, üç Exynos 990 işlemci güvenlik açığı ve diğer Galaxy cihazlar için 16 güvenlik açığı düzeltmeleri içeriyor. Güncelleme diğer pazarlarda ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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Galaxy Note 9'un Ağustos 2018'de Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. O zamandan beri, Android işletim sistemi için iki büyük güncelleme aldı. Şu anda, akıllı telefon Android 10 tabanlı One UI 2.5 çalıştırıyor ve aylık güvenlik yamalarını alıyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-9-march-2021-security-patch/

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