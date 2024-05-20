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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor

    Samsung Galaxy Ring’in 9 farklı boyutu sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Akıllı yüzük Galaxy Ring’in, temmuz ayında Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
    Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, ilk kez bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmişti. Şimdi Galaxy Ring'i Bluetooth SIG sertifika sitesinde tüm model numaralarıyla birlikte görüyoruz. Bilgilere göre Galaxy Ring, 9 farklı boyut seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Galaxy Ring'in temmuz ayında Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Galaxy Ring detaylanıyor

    Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Ring’in çok sayıda boyut seçeneğiyle geleceğini doğrulamıştı. Şimdiye kadar bunların sekiz tanesinin model numarası ortaya çıkmıştı. Bluetooth SIG aracılığıyla son olarak dokuzuncu seçeneğin de model numarası (SM-Q503) belli oldu. Belirtilenlere göre SM-Q500 en küçük boyut, SM-Q509 ise en büyük boyut seçeneğine sahip olacak. Akıllı yüüzklerin boyutları ABD yüzük ölçülerine göre 5-13 arasında olacak. Resimden bunların ölçülerini net olarak anlayabilirsiniz.

    Samsung tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında Galaxy Ring’in daha çok sağlık takibi bir cihaz olarak konumlandırıldığını anlıyoruz. Cihaz tarafından toplanan veriler Samsung Health uygulaması ile kullanıcılarına sunulacak. Samsung’un cihazlarına derinlemesine entegre olması beklenen Galaxy Ring’in aynı zamanda tüm Android telefonlarla da çalışması hedefleniyor.

    Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak. Sağlık odaklı cihaz kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Galaxy Ring, 5 ila 9 güne kadar pil ömrü sunabilecek. Samsung'un Galaxy Ring'i 10 Temmuz 2024 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Watch 7 serisi ile birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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