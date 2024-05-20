Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, ilk kez bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmişti. Şimdi Galaxy Ring'i Bluetooth SIG sertifika sitesinde tüm model numaralarıyla birlikte görüyoruz. Bilgilere göre Galaxy Ring, 9 farklı boyut seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Galaxy Ring'in temmuz ayında Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy Ring detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Ring’in çok sayıda boyut seçeneğiyle geleceğini doğrulamıştı. Şimdiye kadar bunların sekiz tanesinin model numarası ortaya çıkmıştı. Bluetooth SIG aracılığıyla son olarak dokuzuncu seçeneğin de model numarası (SM-Q503) belli oldu. Belirtilenlere göre SM-Q500 en küçük boyut, SM-Q509 ise en büyük boyut seçeneğine sahip olacak. Akıllı yüüzklerin boyutları ABD yüzük ölçülerine göre 5-13 arasında olacak. Resimden bunların ölçülerini net olarak anlayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch FE, FCC'de listelendi 1 gün önce eklendi

Samsung tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında Galaxy Ring’in daha çok sağlık takibi bir cihaz olarak konumlandırıldığını anlıyoruz. Cihaz tarafından toplanan veriler Samsung Health uygulaması ile kullanıcılarına sunulacak. Samsung’un cihazlarına derinlemesine entegre olması beklenen Galaxy Ring’in aynı zamanda tüm Android telefonlarla da çalışması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak. Sağlık odaklı cihaz kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek ve bunları eşleştirilmiş bir telefona aktaracak. Galaxy Ring, 5 ila 9 güne kadar pil ömrü sunabilecek. Samsung'un Galaxy Ring'i 10 Temmuz 2024 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Watch 7 serisi ile birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor