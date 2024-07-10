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    Anlık Bildirim

    Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, 9 farklı boyutta gelecek

    Unpacked 2024 etkinliğine sayılı saatler kala Galaxy Ring'in ölçü kutusu ortaya çıktı. Samsung'un akıllı yüzüğü 9 farklı boyutta gelecek.                        
    samsung galaxy ring yüzük boyutlandırma kiti sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de tanıtacak. Unpacked 2024 etkinliği öncesinde Galaxy Ring’in boyutlandırma kiti sızdırıldı ve 9 boyut seçeneği kesinleşmiş oldu.

    Galaxy Ring akıllı yüzük, boyutlandırma kiti ile sunulacak

    Boyut kiti, tüketicilerin yüzük boyutunu belirlemelerine yardımcı olacak. Galaxy Ring, 5 - 13 numara arası farklı boyutlarda gelecek. Samsung, yüzüğü teslim etmeden önce muhtemelen alcıya bir beden ölçü kiti sunacak. Bu sayede alıcı, parmağı için en iyi boyutu seçmiş olacak.

    Boyutlandırma kitindeki yüzükler maket (dummy) yani gerçek ürünle birebir hazırlanmış. Galaxy Ring'in en büyük boyut seçeneği, diğer boyutlara göre daha büyük bir pile sahip olacak. Samsung yetkilisine göre, en büyük yüzüğe sahip olan tüketiciler bu avantajı elde edecek. Yeri gelmişken, bazı özelliklerin devre dışı bırakılmasıyla akıllı yüzüğün üç haftaya kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor.

    Galaxy Ring özellikleri (beklenen)

    Galaxy Ring'in EKG işlevselliği ve kan akışı ölçümünü destekleyeceği söyleniyor. Bu özellikler kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyeleri gibi değerleri takip edecek. Ayrıca SmartThings uygulamasından kontrol edilebilecek ve temassız ödemede kullanılabilecek.

    Galaxy Ring fiyatı (beklenen)

    Samsung’un akıllı yüzüğü 500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Bu fiyatlandırma Oura ve RingConn gibi rakiplerine kıyasla yüksek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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