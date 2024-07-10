Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, 9 farklı boyutta gelecek

- Galaxy Ring akıllı yüzük, boyutlandırma kiti ile sunulacak
- Galaxy Ring özellikleri (beklenen)
- Galaxy Ring fiyatı (beklenen)
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Galaxy Ring akıllı yüzük, boyutlandırma kiti ile sunulacak
Boyut kiti, tüketicilerin yüzük boyutunu belirlemelerine yardımcı olacak. Galaxy Ring, 5 - 13 numara arası farklı boyutlarda gelecek. Samsung, yüzüğü teslim etmeden önce muhtemelen alcıya bir beden ölçü kiti sunacak. Bu sayede alıcı, parmağı için en iyi boyutu seçmiş olacak.
Boyutlandırma kitindeki yüzükler maket (dummy) yani gerçek ürünle birebir hazırlanmış. Galaxy Ring'in en büyük boyut seçeneği, diğer boyutlara göre daha büyük bir pile sahip olacak. Samsung yetkilisine göre, en büyük yüzüğe sahip olan tüketiciler bu avantajı elde edecek. Yeri gelmişken, bazı özelliklerin devre dışı bırakılmasıyla akıllı yüzüğün üç haftaya kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor.
Galaxy Ring özellikleri (beklenen)
Galaxy Ring'in EKG işlevselliği ve kan akışı ölçümünü destekleyeceği söyleniyor. Bu özellikler kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyeleri gibi değerleri takip edecek. Ayrıca SmartThings uygulamasından kontrol edilebilecek ve temassız ödemede kullanılabilecek.
Galaxy Ring fiyatı (beklenen)
Samsung’un akıllı yüzüğü 500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Bu fiyatlandırma Oura ve RingConn gibi rakiplerine kıyasla yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.