Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, 9 farklı boyutta gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung, bugün akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de tanıtacak. Unpacked 2024 etkinliği öncesinde Galaxy Ring’in boyutlandırma kiti sızdırıldı ve 9 boyut seçeneği kesinleşmiş oldu.

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Galaxy Ring akıllı yüzük, boyutlandırma kiti ile sunulacak

Boyut kiti, tüketicilerin yüzük boyutunu belirlemelerine yardımcı olacak. Galaxy Ring, 5 - 13 numara arası farklı boyutlarda gelecek. Samsung, yüzüğü teslim etmeden önce muhtemelen alcıya bir beden ölçü kiti sunacak. Bu sayede alıcı, parmağı için en iyi boyutu seçmiş olacak.

Boyutlandırma kitindeki yüzükler maket (dummy) yani gerçek ürünle birebir hazırlanmış. Galaxy Ring'in en büyük boyut seçeneği, diğer boyutlara göre daha büyük bir pile sahip olacak. Samsung yetkilisine göre, en büyük yüzüğe sahip olan tüketiciler bu avantajı elde edecek. Yeri gelmişken, bazı özelliklerin devre dışı bırakılmasıyla akıllı yüzüğün üç haftaya kadar pil ömrü sunduğu söyleniyor.

Galaxy Ring özellikleri (beklenen)

Galaxy Ring'in EKG işlevselliği ve kan akışı ölçümünü destekleyeceği söyleniyor. Bu özellikler kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyeleri gibi değerleri takip edecek. Ayrıca SmartThings uygulamasından kontrol edilebilecek ve temassız ödemede kullanılabilecek.

Galaxy Ring fiyatı (beklenen)

Samsung’un akıllı yüzüğü 500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Bu fiyatlandırma Oura ve RingConn gibi rakiplerine kıyasla yüksek.

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Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük, 9 farklı boyutta gelecek