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    Anlık Bildirim

    Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, abonelik gerektirmeyecek

    Galaxy Ring, piyasaya sürülmeden önce Samsung'un aboneliğe bağlı bir dizi özellik sunacağı söyleniyordu ancak öyle olmayacak. Kullanıcılar akıllı yüzüğü satın alıp tüm özelliklerini kullanabilecek.
    galaxy ring akıllı yüzük abonelik gerektirmeyecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz’da yeni cihazlarını tanıttı. Yeni katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, yeni akıllı saatler Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra, kulaklıklar Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro ve Galaxy Ring’i gördük. Tüm cihazlar gibi Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring de ön siparişe açıldı. Galaxy Ring için Samsung’un abonelik seçeneği sunacağı yönünde söylentiler vardı ancak öyle olmayacak. Kullanıcılar, Galaxy Ring’i satın aldıktan sonra tüm özelliklerini kullanabilecek.

    Galaxy Ring fiyatı ne kadar?

    Samsung, Galaxy Ring için aboneliğe bağlı özellik sunmayı planlamıyor. Şirket, Unpacked etkinliği sırasında Galaxy Ring'in abonelik gerektirmeyeceğini, tek sefer 399 dolarlık satın alma ücreti olacağını açıkça belirtti. Akıllı yüzüğün Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ise belirsiz.

    Galaxy Ring, hareket kontrolü, uyku analizi ve kalp atış hızı takibi gibi güzel özelliklere sahip. Akıllı yüzük, uyurken saat takmak istemeyen kullanıcılar için harika bir aksesuar olacak.

    Samsung, muhtemelen gelecekte Galaxy Ring'e çok daha fazla özellik ekleyecek. Sürüm belirsiz olmasına rağmen yüzük, Samsung'un BioActive sensörünü kullanıyor. Bu, gelecekte basit okumalardan ve uyku puanlarından daha fazlasının mümkün olacağı anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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