Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, abonelik gerektirmeyecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz’da yeni cihazlarını tanıttı. Yeni katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, yeni akıllı saatler Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra, kulaklıklar Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro ve Galaxy Ring’i gördük. Tüm cihazlar gibi Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring de ön siparişe açıldı. Galaxy Ring için Samsung’un abonelik seçeneği sunacağı yönünde söylentiler vardı ancak öyle olmayacak. Kullanıcılar, Galaxy Ring’i satın aldıktan sonra tüm özelliklerini kullanabilecek.

Galaxy Ring fiyatı ne kadar?

Samsung, Galaxy Ring için aboneliğe bağlı özellik sunmayı planlamıyor. Şirket, Unpacked etkinliği sırasında Galaxy Ring'in abonelik gerektirmeyeceğini, tek sefer 399 dolarlık satın alma ücreti olacağını açıkça belirtti. Akıllı yüzüğün Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ise belirsiz.

Samsung Galaxy Ring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 gün önce eklendi

Galaxy Ring, hareket kontrolü, uyku analizi ve kalp atış hızı takibi gibi güzel özelliklere sahip. Akıllı yüzük, uyurken saat takmak istemeyen kullanıcılar için harika bir aksesuar olacak.

Samsung, muhtemelen gelecekte Galaxy Ring'e çok daha fazla özellik ekleyecek. Sürüm belirsiz olmasına rağmen yüzük, Samsung'un BioActive sensörünü kullanıyor. Bu, gelecekte basit okumalardan ve uyku puanlarından daha fazlasının mümkün olacağı anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.