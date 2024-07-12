Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, abonelik gerektirmeyecek

Galaxy Ring fiyatı ne kadar?
Samsung, Galaxy Ring için aboneliğe bağlı özellik sunmayı planlamıyor. Şirket, Unpacked etkinliği sırasında Galaxy Ring'in abonelik gerektirmeyeceğini, tek sefer 399 dolarlık satın alma ücreti olacağını açıkça belirtti. Akıllı yüzüğün Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ise belirsiz.
Galaxy Ring, hareket kontrolü, uyku analizi ve kalp atış hızı takibi gibi güzel özelliklere sahip. Akıllı yüzük, uyurken saat takmak istemeyen kullanıcılar için harika bir aksesuar olacak.
Samsung, muhtemelen gelecekte Galaxy Ring'e çok daha fazla özellik ekleyecek. Sürüm belirsiz olmasına rağmen yüzük, Samsung'un BioActive sensörünü kullanıyor. Bu, gelecekte basit okumalardan ve uyku puanlarından daha fazlasının mümkün olacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.