Galaxy Ring için ilk güncelleme yayınlandı: Neler getirdi?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Ring’in destek yaşam döngüsünü başlattı. Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan akıllı yüzük, ilk güncellemesini aldı. Peki, yeni yazılım neler getirdi?

Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor 3 gün önce eklendi

Bağlantı kesilmesi sorunu çözüldü

Galaxy Ring için ilk güncelleme, yaklaşık 1MB boyutunda ve önemli değişiklikler getirmiyor. Sürüm notlarına göre, yüzüğün Bluetooth bağlantısını iyileştiriyor. Bazı kullanıcıların bildirdiği bağlantı kesilmesiyle ilgili sorunlar çözülmüşe benziyor. Daha güvenilir ve kararlı bağlantının yanında Samsung Sağlık’a yönelik iyileştirmeler söz konusu.

Samsung’un Galaxy Ring için büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Pil ömrünün iyileştirilmesi gerektiğini, zaman zaman sağlık takibini yanlış yaptığını söyleyen kullanıcılar var.

Galaxy Ring akıllı yüzük neler sunuyor?

Galaxy Ring, titanyum gövde ve üç renk seçeneğiyle geliyor. IP68 sertifikasına sahip. 100 metre derinliğe kadar suya sokulabiliyor. Fitness ve sağlık takibi için ivmeölçer, jiroskop ve kalp atış hızı sensörü bulunuyor. Sağlık verileri, Samsung Health uygulamasıyla senkronize ediliyor. Akıllı yüzükle uyku süresi ve kalitesi, kalp atış hızı ve egzersiz takibi mümkün. GPS’i yok. Tek şarjla bir haftaya kadar kullanım sunuyor ve kutusundan çıkan Qi2 şarj kutusuyla pili dolduruluyor.

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Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük, ilk güncellemesini aldı