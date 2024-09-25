Galaxy Ring için ilk güncelleme yayınlandı: Neler getirdi?

Bağlantı kesilmesi sorunu çözüldü
Galaxy Ring için ilk güncelleme, yaklaşık 1MB boyutunda ve önemli değişiklikler getirmiyor. Sürüm notlarına göre, yüzüğün Bluetooth bağlantısını iyileştiriyor. Bazı kullanıcıların bildirdiği bağlantı kesilmesiyle ilgili sorunlar çözülmüşe benziyor. Daha güvenilir ve kararlı bağlantının yanında Samsung Sağlık’a yönelik iyileştirmeler söz konusu.
Samsung’un Galaxy Ring için büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Pil ömrünün iyileştirilmesi gerektiğini, zaman zaman sağlık takibini yanlış yaptığını söyleyen kullanıcılar var.
Galaxy Ring akıllı yüzük neler sunuyor?
Galaxy Ring, titanyum gövde ve üç renk seçeneğiyle geliyor. IP68 sertifikasına sahip. 100 metre derinliğe kadar suya sokulabiliyor. Fitness ve sağlık takibi için ivmeölçer, jiroskop ve kalp atış hızı sensörü bulunuyor. Sağlık verileri, Samsung Health uygulamasıyla senkronize ediliyor. Akıllı yüzükle uyku süresi ve kalitesi, kalp atış hızı ve egzersiz takibi mümkün. GPS’i yok. Tek şarjla bir haftaya kadar kullanım sunuyor ve kutusundan çıkan Qi2 şarj kutusuyla pili dolduruluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu