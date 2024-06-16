Google'ın Magic Editor'u, daha geniş çapta kullanıma sunuluyor

Google Fotoğraflar AI araçlarından bazıları artık ücretsiz
Üretken yapay zekadan yararlanan Magic Editor, ilk olarak I/O 2023'te duyurulduktan sonra Ekim ayında Pixel 8 ve 8 Pro'da piyasaya sürülmüştü. Kullanıcılara görüntülerde ince ayar yapma özgürlüğü vererek fotoğrafları yeniden tasarlamalarına olanak tanıyan bu özellik, tüm Google Fotoğraflar kullanıcılarına sunulmuş ancak ayda 10 Magic Editor kitaplığı kaydıyla sınırlandırılmıştı. Daha fazlası için Google One üyeliği isteniyordu.
Magic Editor'a ek olarak Google Fotoğraflar AI araçları da herhangi bir aylık kısıtlama bulunmadan ücretsiz hâle geldi. Bu AI araçları arasında ise sihirli silgi, bulanıklığı giderme, portre bulanıklaştırma, portre ışığı, gökyüzü önerileri, renk patlaması, HDR efekti, sinematik fotoğraflar, kolaj düzenleyicideki stiller ve video efektleri bulunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.