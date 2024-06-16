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    Google'ın Magic Editor'u, daha geniş çapta kullanıma sunuluyor

    Google Fotoğraflar'a ait düzenleyici Magic Editor, daha fazla Android cihaza sunulmaya başlandı. İşte Magic Editor'un kullanıma sunulduğu cihazlar ve detaylar:  
    Google'ın Magic Editor'u, daha geniş çapta kullanıma sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google'ın Fotoğraflar uygulamasında bulunan Magic Editor, birçok yeteneği ile oldukça dikkat çekmekte. İlk olarak Pixel 8 serisi ile kullanıma sunulan bu özelliğin ücretsiz sürümü, Mayıs ayından itibaren tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı ve yakın zamanlı bir rapora göre artık Android cihazlarda daha geniş bir çapta kullanılmakta.

    Google Fotoğraflar AI araçlarından bazıları artık ücretsiz 

    Üretken yapay zekadan yararlanan Magic Editor, ilk olarak I/O 2023'te duyurulduktan sonra Ekim ayında Pixel 8 ve 8 Pro'da piyasaya sürülmüştü. Kullanıcılara görüntülerde ince ayar yapma özgürlüğü vererek fotoğrafları yeniden tasarlamalarına olanak tanıyan bu özellik, tüm Google Fotoğraflar kullanıcılarına sunulmuş ancak ayda 10 Magic Editor kitaplığı kaydıyla sınırlandırılmıştı. Daha fazlası için Google One üyeliği isteniyordu. 

    Google'ın Magic Editor'u, daha geniş çapta kullanıma sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Magic Editor'ın Samsung cihazlarda geniş bir şekilde kullanılabildiği iddia edilmekte. Ayrıca Pixel 6 Pro da dahil olmak üzere eski Pixel cihazlarda da bu özellik kullanılmakta. Ancak Magic Editor, iOS için Google Fotoğraflar uygulamasına henüz sunulmadı.

    Magic Editor'a ek olarak Google Fotoğraflar AI araçları da herhangi bir aylık kısıtlama bulunmadan ücretsiz hâle geldi. Bu AI araçları arasında ise sihirli silgi, bulanıklığı giderme, portre bulanıklaştırma, portre ışığı, gökyüzü önerileri, renk patlaması, HDR efekti, sinematik fotoğraflar, kolaj düzenleyicideki stiller ve video efektleri bulunmakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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