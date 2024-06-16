Google'ın Magic Editor'u, daha geniş çapta kullanıma sunuluyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google'ın Fotoğraflar uygulamasında bulunan Magic Editor, birçok yeteneği ile oldukça dikkat çekmekte. İlk olarak Pixel 8 serisi ile kullanıma sunulan bu özelliğin ücretsiz sürümü, Mayıs ayından itibaren tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı ve yakın zamanlı bir rapora göre artık Android cihazlarda daha geniş bir çapta kullanılmakta.

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Google Fotoğraflar AI araçlarından bazıları artık ücretsiz

Üretken yapay zekadan yararlanan Magic Editor, ilk olarak I/O 2023'te duyurulduktan sonra Ekim ayında Pixel 8 ve 8 Pro'da piyasaya sürülmüştü. Kullanıcılara görüntülerde ince ayar yapma özgürlüğü vererek fotoğrafları yeniden tasarlamalarına olanak tanıyan bu özellik, tüm Google Fotoğraflar kullanıcılarına sunulmuş ancak ayda 10 Magic Editor kitaplığı kaydıyla sınırlandırılmıştı. Daha fazlası için Google One üyeliği isteniyordu.

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse Magic Editor'ın Samsung cihazlarda geniş bir şekilde kullanılabildiği iddia edilmekte. Ayrıca Pixel 6 Pro da dahil olmak üzere eski Pixel cihazlarda da bu özellik kullanılmakta. Ancak Magic Editor, iOS için Google Fotoğraflar uygulamasına henüz sunulmadı.

Magic Editor'a ek olarak Google Fotoğraflar AI araçları da herhangi bir aylık kısıtlama bulunmadan ücretsiz hâle geldi. Bu AI araçları arasında ise sihirli silgi, bulanıklığı giderme, portre bulanıklaştırma, portre ışığı, gökyüzü önerileri, renk patlaması, HDR efekti, sinematik fotoğraflar, kolaj düzenleyicideki stiller ve video efektleri bulunmakta.

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