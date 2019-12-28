Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda

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Samsung Galaxy S11+'in kamera tasarımını açığa çıkaran bazı göseller daha önce internete düşmüştü. Modüldeki sensörlerin düzensiz (bkz. aşağıdaki görsel) bir şekilde konumlandırılmış olması pek çok kişinin hoşuna gitmedi. Ancak durumun farklı olduğunu ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı.

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Gelen bilgilere göre Samsung bu konuda yanlış bilgiler sızdırarak, gerçeklik payı olmayan görüntülerin paylaşılmasına bizzat katkıda bulundu. Dolayısı ile hiç kimse Galaxy S11+'taki kamera tasarımının gerçekte nasıl olacağı konusunda fikir sahibi değil.

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Dörtlü kamera sistemi

Yayınlanan yeni görsel sensör yerleşiminin düzgün olduğunu ve asimetrik bir konumlandırmanın söz konusu olmadığını gösteriyor. Modülde 108 megapiksel ana sensör, 5x optik zoom özellikli telefoto kamera, ultra geniş açılı lens ve 3D ToF sensörü yer alacak. Kameralara bir LED flaş da eşlik edecek.

Samsung Galaxy S11+'in kamera performansı daha şimdiden merak konusu olmuş durumda. Tabii cihaz piyasaya sürülene kadar bununla ilgili bilgi sahibi olamayacağız. Güney Koreli şirket Galaxy S11 serisini 11 Şubat 2020'de tanıtmayı planlıyor.

https://www.sammobile.com/news/fresh-galaxy-s11-plus-render-rear-camera-layout