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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda

    Şubat ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S11 serisi ile ilgili detaylar netleşiyor. Bu kez Samsung Galaxy S11+'ın kamera tasarımını gözler önüne seren yeni bir görsel yayınlandı.
    54 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S11+'in kamera tasarımını açığa çıkaran bazı göseller daha önce internete düşmüştü. Modüldeki sensörlerin düzensiz (bkz. aşağıdaki görsel) bir şekilde konumlandırılmış olması pek çok kişinin hoşuna gitmedi. Ancak durumun farklı olduğunu ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı.

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    Gelen bilgilere göre Samsung bu konuda yanlış bilgiler sızdırarak, gerçeklik payı olmayan görüntülerin paylaşılmasına bizzat katkıda bulundu. Dolayısı ile hiç kimse Galaxy S11+'taki kamera tasarımının gerçekte nasıl olacağı konusunda fikir sahibi değil.

    Samsung Galaxy S11+ kamera tasarımı ile karşımızda
    Tam Boyutta Gör

    Dörtlü kamera sistemi

    Yayınlanan yeni görsel sensör yerleşiminin düzgün olduğunu ve asimetrik bir konumlandırmanın söz konusu olmadığını gösteriyor. Modülde 108 megapiksel ana sensör, 5x optik zoom özellikli telefoto kamera, ultra geniş açılı lens ve 3D ToF sensörü yer alacak. Kameralara bir LED flaş da eşlik edecek.

    Samsung Galaxy S11+'in kamera performansı daha şimdiden merak konusu olmuş durumda. Tabii cihaz piyasaya sürülene kadar bununla ilgili bilgi sahibi olamayacağız. Güney Koreli şirket Galaxy S11 serisini 11 Şubat 2020'de tanıtmayı planlıyor.



    https://www.sammobile.com/news/fresh-galaxy-s11-plus-render-rear-camera-layout Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 1 dk.
    Tasarım konusunda bir şey diyemem. Söyleyeceğim şey başka.

    Tadı kalmadı artık. Telefonun tanıtılmasına yaklaşık 2 ay var ama biz zaten 1-2 ay önce sızıntıları gördük. Telefonu gördük. Şubat'ı beklemeye gerek yok.

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    Spider_hip 2 dk.
    Tasarımı pek umrumda değil, kamera performansını merak ediyorum. Zaten genel olarak çok iyi kameraları. Daha da iyi bir atılım bekliyorum bakalım. Keşke şu ultra geniş açılardaki bombe sorununu da çözmenin bir yolunu bulsalar. Sanırım her telefonda aynı. O bombeli haliyle bana göre hiç bir işe yaramıyor.
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    koyunsayar 12 dk.
    Samsung u seven sevmeyen herkes tasarım olarak en iyi telefonları Samsung un ürettiğini kabul eder .yine öyle olacak iponcular ve Çinliler boşa gayretlemesin
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    koyunsayar 15 dk.
    Leş se çirkinse almayın kardeşim ben alacağım inş
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    Halim5525 35 dk.
    Bari o yerin içinde simetrik olarak dizilseydi kameralar. Her açıdan çok kötü bi tasarım
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    koyunsayar 3 dk. Halim5525


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Bu iyi mi ?
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    12 Angry Men 40 dk.
    Çok kötü olmuş.
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    Nerfotto 46 dk.
    Leş
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    TITAN 50 dk.
    LEŞ
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    koyunsayar 46 dk. TITAN
    İPON
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