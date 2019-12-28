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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp’ın grup sohbetlerine otomatik mesaj silme özelliği geliyor

    WhatsApp'a ekleneceği daha önce sızdırılan bir özellik beta sürümünde yerini aldı. Grup sohbetlerindeki mesajlarınızın belirli bir süre sonrasında silinmesini sağlayabileceksiniz.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    WhatsApp’a eklenecek yeni özellikler uygulamada yerini almadan önce sızdırılıyor. Yine daha öncesinde geleceği öğrenilen bir özellik, bugün itibariyle uygulama içerisinde yerini aldı. Grup sohbetlerindeki mesajlarınız otomatik olarak silinebilecek.

    Şimdilik beta sürümde

    WhatsApp’ın kaybolan mesaj özelliği üzerinde çalıştığı biliniyordu. Haberimize konu olan özelliğin de bunun bir uzantısı olduğu söyleyebiliriz. Grup sohbetlerinde kullanabileceğiniz ayar sayesinde, belirlediğiniz süre sonrasında mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayabileceksiniz.

    Tüm mesajlar silineceği için bu özelliği yalnızca grup sohbetlerinin yöneticileri kullanabilecek. Mesajların otomatik olarak silineceği süre seçenekleri ise 1 saat ile başlayıp 1 yıla kadar uzuyor. 

    Ayrıca Bkz. "Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var"

    Daha önce de belirttiğimiz üzere özellik WhatsApp'ın beta sürümlerinde kullanılabilir durumda. Herhangi bir sorun yaşanmazsa, yakın zamanda stabil sürümde de yerini alacaktır. Kalabalık gruplardaki sohbetlerin telefonda fazla yer tutmaya başladığını düşünürsek, otomatik mesaj silme özelliğinin oldukça yararlı olacağını söyleyebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/27/whatsapp-to-add-disappearing-messages-feature-for-group-chats/ Yorum Yaz
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