Samsung Galaxy S20 FE 5G yeni işlemciyle satışa çıktı

Samsung’un geçen yıl amiral gemisi altına konumlandırarak önemli bir başarı elde ettiği Galaxy S20 FE modeli bu kez 5G destekli olarak piyasaya çıkıyor. Bağlantı gereği telefon yeni bir işlemciye kavuşmuş.

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Galaxy S20 FE 5G özellikleri ve fiyatı

Galaxy S20 FE 5G orijinal modelden oldukça sonra geldi. Bu bakımdan Galaxy S21 FE modeline kadar Samsung’un bir geçiş süreci izleyeceği düşünülüyor. Galaxy S20 FE 5G modeli Avrupa pazarına da çıkacak.

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Galaxy S20 FE 5G donanım tarafında herhangi bir değişiklik sunmuyor. 6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, LPDDR5 RAM, UFS 3.1, 12MP (f/1.8) OIS ana kamera, 4500 mAh batarya, 25W hızlı şarj bunlar arasında.

Farklı olarak Snapdragon 865G yonga seti 5G bağlantısı için tercih edilmiş. Yine RAM miktarı 8GB olarak belirlenmiş. Hindistan’da Galaxy S20 FE 5G 8GB/128GB için 763$ fiyat etiketi belirlenmiş. Orijinal modelin çıkışının 150$ üzerinde. Avrupa’da fiyat bir miktar daha oynayabilir.

https://www.gizmochina.com/2021/03/31/samsung-galaxy-s20-fe-5g-launched-in-india-for-rs-47999-613/

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