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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 FE 5G yeni işlemciyle satışa çıktı

    Samsung Galaxy S20 FE 5G modeli Snapdragon 865G yonga seti, 8GB RAM şeklinde farklılıklara sahip. Orijinal modelden oldukça yüksek bir fiyata piyasaya çıkıyor.
    31 Mart 2021, 12:30 (4 sa.)
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    3
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Samsung Galaxy S20 FE 5G yeni işlemciyle satışa çıktı

    Samsung’un geçen yıl amiral gemisi altına konumlandırarak önemli bir başarı elde ettiği Galaxy S20 FE modeli bu kez 5G destekli olarak piyasaya çıkıyor. Bağlantı gereği telefon yeni bir işlemciye kavuşmuş.

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    Galaxy S20 FE 5G özellikleri ve fiyatı

    Galaxy S20 FE 5G orijinal modelden oldukça sonra geldi. Bu bakımdan Galaxy S21 FE modeline kadar Samsung’un bir geçiş süreci izleyeceği düşünülüyor. Galaxy S20 FE 5G modeli Avrupa pazarına da çıkacak.

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    Galaxy S20 FE 5G donanım tarafında herhangi bir değişiklik sunmuyor. 6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, LPDDR5 RAM, UFS 3.1, 12MP (f/1.8) OIS ana kamera, 4500 mAh batarya, 25W hızlı şarj bunlar arasında.

    Farklı olarak Snapdragon 865G yonga seti 5G bağlantısı için tercih edilmiş. Yine RAM miktarı 8GB olarak belirlenmiş. Hindistan’da Galaxy S20 FE 5G 8GB/128GB için 763$ fiyat etiketi belirlenmiş. Orijinal modelin çıkışının 150$ üzerinde. Avrupa’da fiyat bir miktar daha oynayabilir.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/31/samsung-galaxy-s20-fe-5g-launched-in-india-for-rs-47999-613/
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    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafakerem435 26 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung şaşıırtmıyor
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    5510gokhan (gökhan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne saçma bir haber zaten satışta o telefon Almanya'da 600 oyro, keşke Türkiye'ye de gelse ama s20 serisini süpürür gelirse.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    E çok saçma olmamış mı? Şimdi S20Fe bir nevi lite model gibiydi. Şimdi özellikler S20 ayarına gelmiş sanki, fiyatta S20 hatta belki üzeri olmuş. Ne saçma bir strateji bu. Zaten o özellikte telefonun var. Aynı modele şimdi 2. versiyon veriyorsun. Millet zaten S21'e FE gibi bir şey bekliyordu. Bu ne şimdi? Hani bu S21FE olsa anlarım.
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