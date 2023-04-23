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    Samsung, Galaxy S20 FE’yi unutmadı: Yeni güncelleme Image Clipper’ı getiriyor

    Android tarafında güncelleme konusunda liderliğini koruyan Samsung, önceki nesil cihazlarını geride bırakmıyor. Yeni güncelleme ile Galaxy S20 FE, Galaxy S23 serisinin özelliğine kavuşuyor.
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    Samsung Galaxy S20 FE için yeni bir güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda izlediği güncelleme politikası ile Android pazarında liderlik koltuğuna oturan Samsung, geçmiş nesil cihazları için de önemli adımlar atıyor. 2020 yılının sonlarında tanıtılan ve yılın en uygun fiyatlı amiral gemisi olarak görülen Galaxy S20 FE, firmanın yeni güncellemesi ile Galaxy S23 serisi ile tanıtılan Image Clipper özelliğine kavuşuyor.

    Galaxy S20 FE geride bırakılmadı

    Galeri ve Samsung Internet uygulamasındaki görsellerden obje seçmeyi sağlayan Image Clipper, Galaxy S23 serisi ile tanıtılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S21 FE cihazlarına eklenen bu özellik, şimdi de Galaxy S20 FE’ye geliyor.

    Samsung Galaxy S20 FE için yeni bir güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Nisan 2023 güvenlik yamasını barındıran G781BXXU5HWCH kod adlı güncelleme, şimdilik bazı Avrupa ülkelerinde 5G model için yayınlanmış durumda. Bu güncelleme, bahsi geçen ülkelerde sevilen Image Clipper’ı beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacak olan güncelleme, her pazara bu özelliği getirmeyebilir. Eğer Galaxy S20 FE kullanıyorsanız, düzenli olarak güncellemeleri kontrol etmenizi öneririz.
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    zDest_ 1 gün önce

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    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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