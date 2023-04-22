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    One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar netleşmeye başladı

    Akıllı telefon devi Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 için çalışmalara başladı. Peki yeni güncelleme hangi telefonlara gelecek? İşte Android 14 alacak ilk modeller
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    One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör

    One UI 5.0 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, One 5.1’in ardından odağını Android 14 tabanlı One UI 6.0'a çevirdi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Google, Pixel cihazlar için Android 14 beta testini başlattı. Peki One UI 6.0 güncellemesi alacak ilk Samsung telefonlar hangileri olacak? İşte bildiklerimiz

    Android 14 tabanlı One UI 6.0 alacak telefonlar

    Samsung’un yol haritasına göre, bir sonraki büyük One UI sürümünü alacak ilk cihazlar Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra olacak. Ancak her yıl olduğu gibi Samsung, One UI 6.1 programını tüm Galaxy S, Note ve katlanabilir amiral gemilerini de kapsayacak şekilde genişletecek. Ek olarak listeye bu yıl tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5’in de dahil olacağını hatırlatalım.

    Hatırlayacak olursak One UI 5.0 beta, geçen yılın ağustos ayı başlarında piyasaya çıktı. Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Ayrıca yeni listenin henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim. Bu nedenle güncelleme alacak cihazlarda değişiklikler görebiliriz.  

    Ayrıca Galaxy A53 ve A54 gibi bazı orta sınıf telefonların da One UI 6.0 beta sürümüne dahil olacağı belirtiliyor. İşte Android 14 OneUI 6.0 alması beklenen modeller:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21

    Galaxy Z serisi

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A72
    • Galaxy A53
    • Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
    • Galaxy A33
    • Galaxy A23
    • Galaxy A14
    • Galaxy A13
    • Galaxy A04s

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M23

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8
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    zDest_ 5 saat önce

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    haykoatmaca 14 saat önce

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    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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