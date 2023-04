One UI 5.0 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, One 5.1’in ardından odağını Android 14 tabanlı One UI 6.0'a çevirdi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Google, Pixel cihazlar için Android 14 beta testini başlattı. Peki One UI 6.0 güncellemesi alacak ilk Samsung telefonlar hangileri olacak? İşte bildiklerimiz

Android 14 tabanlı One UI 6.0 alacak telefonlar

Samsung’un yol haritasına göre, bir sonraki büyük One UI sürümünü alacak ilk cihazlar Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra olacak. Ancak her yıl olduğu gibi Samsung, One UI 6.1 programını tüm Galaxy S, Note ve katlanabilir amiral gemilerini de kapsayacak şekilde genişletecek. Ek olarak listeye bu yıl tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5’in de dahil olacağını hatırlatalım.

Hatırlayacak olursak One UI 5.0 beta, geçen yılın ağustos ayı başlarında piyasaya çıktı. Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Ayrıca yeni listenin henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim. Bu nedenle güncelleme alacak cihazlarda değişiklikler görebiliriz.

Ayrıca Galaxy A53 ve A54 gibi bazı orta sınıf telefonların da One UI 6.0 beta sürümüne dahil olacağı belirtiliyor. İşte Android 14 OneUI 6.0 alması beklenen modeller:

Galaxy S serisi

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M serisi

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar netleşmeye başladı