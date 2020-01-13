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    Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtımını yapacağı Galaxy S20 serisi merakla beklenirken, cihazla ilgili ilk canlı görüntü de nihayet ortaya çıktı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon üreticisi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S20 modelleri heyecanla beklenirken, cihazla ilgili ilk canlı görüntü XDA geliştirici forumundan geldi.

    Ayrıca Bkz. "Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak"

    Kamera modülünde mikrofon deliği

    XDA geliştiriciler forumunun genel yayın yönetmeni Max Weinbach, Samsung Galaxy S20+ 5G olduğunu iddia ettiği cihazın canlı görüntüsünü yayınladı. 6.7 inçlik Infinity-O sAMOLEDekranla gelecek olan cihazın, görsellere bakılırsa arka panelinde dört kamera yer alıyor ve bunların da sırasıyla, ana, ultra geniş açılı, telefoto ve bir adet de makro lens olduğu ifade edilmiş.

    Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi
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    Kamera modülünde flaş ve mikrofonun da yer aldığı göze çarparken, güç ve ses düğmelerinin ise cihazın sağ tarafında olduğu görülüyor. Bunlara ek olarak çerçevelerin beklendiği kadar ince olmadığını da söylemek yanlış olmayacaktır. 2.5d eğimli ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonla ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde Samsung Galaxy S20 serisi ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.



    https://twitter.com/MaxWinebach/status/1216431197968093184 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    haQQo 1 hf. en beğenilen
    Samsung yeni bir model çıkardığında heyecanlanan var mı çok merak ediyorum
    Yanıtla +32
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    Rcp.y 1 hf.
    Artik Turkiye de kac kisi alabiliyorki? Hobi niyetine takip ediyoruz. İsterse 25 kamerasi olsun arkasinda banane.
    Yanıtla +21
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu
    s12-s19 arası nereye kayboldu? dandik çinli isimlendirmesi kötü olmuş bence.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    DH Misafiri 6 gün
    Şu alt çerçeveyi neden eşit yapmıyorsunuz? Gerçekten telif-patent meseleleri mi var?
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    Start Again 6 gün
    Bu sefer olmamış tasarım.
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    dJ_bLoW 6 gün
    Haber Alıntıdır..



    Ice Universe tarafından yapılan kötü bir paylaşımla gündeme gelen Galaxy S20 ailesinin daha önce söylendiği gibi 120 Hz değil yine 60 Hz ekranla geleceğini söylemişti. Ancak daha sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğu ve modellerin ortak olarak 120 Hz ekrana sahip olacağı müjdelendi. Şimdi ise bu konuda hem iyi hem de kötü bir haber geldi. Yine Ice Universe‘e göre Galaxy S20 ailesinin 120 Hz yenileme hızı sadece FHD çözünürlükte kullanılabilecek. WQHD yani en yüksek çözünürlükte ise sadece 60 Hz kullanılabilecek. Yani en yüksek kalitede aşırı akıcı bir deneyim elde edilemeyecek. Bu biraz kötü görünüyor ancak yine de 120 Hz’in geliyor olması kullanıcıları fazlasıyla sevindiriyor.
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    Fenomenon 6 gün
    Canlı mı yoksa kanlı canlı mı. Arada fark var çünkü
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    Opt1mystiq 1 hf.
    Hala note 8 kullanıyorum şarj gayet iyi kamera desen güzel fotolar çekiyorum 413 uygulama yüklü spotify bluetooth kulaklığım ile müzikte dinliyorum evet yazılım olarak desteği yok ama gayette güzel bi şekilde kullanıyorum suyun altında çekdiğim fotolarda cabası!!! çamur atmayın atmayın...Takoz değil telefon bunlar!!! Kimsenin Apple kopya tasarım felan yaptığı yok bu kamera sistemini xiaomi dede var aynısı samsung üretti zaten kamerasını..Sevgili Apple söyleyin Önce ekran üretsin kendine samsung'un kulandığı 4 yıl önceki teknolojileri uygulamaları yeni özellik diye insanlara kakalamasın araba fiyatlarına yıl olmuş 2020...
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    rwo 1 hf.
    fiyatlar premiumda kaldıda tasarımlar yerlerde sürünüyor.zaten ne heyecan veriyor nede alacak para var.alışkanlık bakıyoruz işte.
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    Red_devil33 1 hf.
    S9 la s20 yi yanyana koy ayırt edemessin
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    | OMG! | 1 hf.
    Millet iPhonedan esinlenmişler vs demiş. Gençler şu vakitte hem tasarım hem de yazılım anlamında birbirinden esinlenme konusunda çekinen kaldı mı ki? iOS bir çok konuda androidden esinlenirken sıkıntı olmuyor da bunu mu eleştiriyorsunuz? Yenilik yok, tasarımlar kaba artık. Telefonlar devasa. Ne yapacaklar başka?

    Piyasa öyle bir yere geldi ki, kimin eli kimin cebinde belli değil.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yanlış anlama ama iphone 1 kasa tipini en az 3-4 yıl kullanıyor ve buna mı heyecanlanıyorsun :)
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    hadjimurat 1 hf.
    İphone 11 6500 seviyesinde bulunabiliyor telefona duzgun temiz bakarsan 3 yil banko tertemiz goturur 5s var elimde hala tas gibi pili degsitirsem 10 numara olur

    16gb iphone 6 plusimi sirf hafiza yetmiyor diye sattim yoksa oda mis gibi gidiyodu

    Suan elimde note 8 var sarji gitmiyor yazilimsal bazi sorunlari var ve ekran kirildi amoled panel olmek uzere yazilim destegide bitti ee ne anladim ben bu isten

    Snapdragon 835 yonga 6gb ramli telefona guncelleme vermiyosun samsung net pismanliktir.
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