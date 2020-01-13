Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un 11 Şubat'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S20 modelleri heyecanla beklenirken, cihazla ilgili ilk canlı görüntü XDA geliştirici forumundan geldi.
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Kamera modülünde mikrofon deliği
XDA geliştiriciler forumunun genel yayın yönetmeni Max Weinbach, Samsung Galaxy S20+ 5G olduğunu iddia ettiği cihazın canlı görüntüsünü yayınladı. 6.7 inçlik Infinity-O sAMOLEDekranla gelecek olan cihazın, görsellere bakılırsa arka panelinde dört kamera yer alıyor ve bunların da sırasıyla, ana, ultra geniş açılı, telefoto ve bir adet de makro lens olduğu ifade edilmiş.
Kamera modülünde flaş ve mikrofonun da yer aldığı göze çarparken, güç ve ses düğmelerinin ise cihazın sağ tarafında olduğu görülüyor. Bunlara ek olarak çerçevelerin beklendiği kadar ince olmadığını da söylemek yanlış olmayacaktır. 2.5d eğimli ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonla ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde Samsung Galaxy S20 serisi ile ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.
https://twitter.com/MaxWinebach/status/1216431197968093184 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Piyasa öyle bir yere geldi ki, kimin eli kimin cebinde belli değil.
16gb iphone 6 plusimi sirf hafiza yetmiyor diye sattim yoksa oda mis gibi gidiyodu
Suan elimde note 8 var sarji gitmiyor yazilimsal bazi sorunlari var ve ekran kirildi amoled panel olmek uzere yazilim destegide bitti ee ne anladim ben bu isten
Snapdragon 835 yonga 6gb ramli telefona guncelleme vermiyosun samsung net pismanliktir.
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