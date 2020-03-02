Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı

Tüm dünyada panik ve korkuya neden olan Koronavirüs salgını, teknoloji şirketleri üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de satışa sunduğu Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs'e bağlamış durumda.
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Koronavirüs'ün olumsuz etkileri devam ediyor
Yayınlanan yeni raporlara göre Galaxy S20'nin ilk satışları, önceki Samsung akıllı telefon modellerine kıyasla çok düşük başladı. S20 modellerinin satışa çıktığı ilk gün 70.800 adet satıldığı açıklanırken, Galaxy S10'da bu rakamın 140 bin, Note 10 modelinde ise 220 bin olduğu belirtiliyor. Bu modellerle kıyaslayacak olursak Galaxy S20'nin kötü bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.
Samsung sözcüsü konuyla ilgili olarak: "Satışlar, yeni telefonlar için yapılan indirimlerdeki keskin düşüşlerden ve koronavirüs enfeksiyon korkuları nedeniyle çevrimdışı mağazalara gelen ziyaretçilerin sayısından etkilendi." ifadelerini kullanırken, Koronavirüs'ün Güney Kore'de de büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtmek gerek. 2 binden fazla kişinin enfekte olduğu ve 250 kesinleşmiş Koronavirüs vakasının yaşandığı ülkede panik havası hakim.
https://mspoweruser.com/samsung-blames-coronavirus-for-galaxy-s20-sales/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatlar yüzünden sadece ülkemizde değil, dünyada insanlar aldıkları telefonları 2 yıldan daha uzun süre kullanmaya başladılar. Döngü uzadığı için de insanlar güncelleme alan cihazlara yönelmek istiyorlar. Eski telefonum ip7 en güncel sürümde ve büyük ihtimal ile bir sürüm daha alacakken şu andaki telefonum note9 son güncellemesini aldı. İkisinin çıkış tarihi arasında 2 yıl var. Güncelleme almayan cihaz ölmüyor doğru fakat kim 700$ üzerinde verdiği cihazın 2 yılda eski olarak sınıflanmasını ister?
Satılmaz tabi ki ,
Gelelimneden satamadiginin emarelerine :
Iphone 11 lerin kamerasi ustun ve 5 yil yazilim guncellemesi guvencesi vaad ediyor. Samsung ayni fiyata anca ve gecikmeli 2 yil guncelleme veriyor olusu o fiyata degmemesi .
Rakipleri ayni islemcili amiral cihazlari baya cok dusuk fiyatli urunlerin cogalmasi . Bunlardan biri de Xiaomi Mi 10 Pro . S20 lerin yari fiyatina ... Icinde yok yok hatta bircok alanda daha da ileri ve hizli .
Korona virus peki Xiaomi yi neden etkilemedi ustelik Cin'de cabucak satildi :
indiatoday.in/...
Yani ... Mesele, Korona Virusu degilmis .
Samsung marka algisi ile birkac yil daha boyle vasat satislarla anca ayakta kalir sonrasi Nokia in basina gelenler gibi ... Hani o eski on yillar onceki Nokia lar gibi ...
Kabul iğrençti. :D
İşlerine gelmeyen şeylere bahaneler...
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