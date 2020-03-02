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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Eylül'de tanıttığı Galaxy S20 serisinin satış rakamlarından memnun değil. Şirkete göre bu durumun ana nedeni Koronavirüs salgını.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı
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    Tüm dünyada panik ve korkuya neden olan Koronavirüs salgını, teknoloji şirketleri üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de satışa sunduğu Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs'e bağlamış durumda.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı"

    Koronavirüs'ün olumsuz etkileri devam ediyor

    Yayınlanan yeni raporlara göre Galaxy S20'nin ilk satışları, önceki Samsung akıllı telefon modellerine kıyasla çok düşük başladı. S20 modellerinin satışa çıktığı ilk gün 70.800 adet satıldığı açıklanırken, Galaxy S10'da bu rakamın 140 bin, Note 10 modelinde ise 220 bin olduğu belirtiliyor. Bu modellerle kıyaslayacak olursak Galaxy S20'nin kötü bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

    Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı
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    Samsung sözcüsü konuyla ilgili olarak: "Satışlar, yeni telefonlar için yapılan indirimlerdeki keskin düşüşlerden ve koronavirüs enfeksiyon korkuları nedeniyle çevrimdışı mağazalara gelen ziyaretçilerin sayısından etkilendi." ifadelerini kullanırken, Koronavirüs'ün Güney Kore'de de büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtmek gerek. 2 binden fazla kişinin enfekte olduğu ve 250 kesinleşmiş Koronavirüs vakasının yaşandığı ülkede panik havası hakim.



    https://mspoweruser.com/samsung-blames-coronavirus-for-galaxy-s20-sales/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf. en beğenilen
    Fiyatına bağlasın bahane üretmesinler.
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    khaos (sami lale) 2 hf.
    Şişirilmiş özellikler ile tüketici bir noktaya kadar kandırılır umarım satışlar ellerinde patlar.
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    planetech (hussein altin) 2 hf.
    Android gariban dostu dedik tepemize çıktılar, daha ürün çıkmadan Türkiye fiyatlarına zam yaptı, sonra da korona morona
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Korona virus Xiaomi yi genel merkezi zaten çinde olduğu için etkilemedi.Kendi içinde satış yaptığı için 1 dakikada tükenir.Zaten KoronaVirusü nedeniyle bir çok şirket geçici olarak fabrikalarını kapattı.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 hf.
    Birincisi fiyat, ikincisi güncelleme yüzünden insanlar uzak durmaya başladı

    Fiyatlar yüzünden sadece ülkemizde değil, dünyada insanlar aldıkları telefonları 2 yıldan daha uzun süre kullanmaya başladılar. Döngü uzadığı için de insanlar güncelleme alan cihazlara yönelmek istiyorlar. Eski telefonum ip7 en güncel sürümde ve büyük ihtimal ile bir sürüm daha alacakken şu andaki telefonum note9 son güncellemesini aldı. İkisinin çıkış tarihi arasında 2 yıl var. Güncelleme almayan cihaz ölmüyor doğru fakat kim 700$ üzerinde verdiği cihazın 2 yılda eski olarak sınıflanmasını ister?
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    11 Eylül'de tanıtılmadı ki?
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    sendemail (umit erdem) 2 hf.
    Çamaşır+bulaşık makinesi+buzdolabı+tv = telefon parası ,

    Satılmaz tabi ki ,
    Yanıtla +3
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Kimse inanmamis zaten gercekte inanilan yonde.

    Gelelimneden satamadiginin emarelerine :

    Iphone 11 lerin kamerasi ustun ve 5 yil yazilim guncellemesi guvencesi vaad ediyor. Samsung ayni fiyata anca ve gecikmeli 2 yil guncelleme veriyor olusu o fiyata degmemesi .

    Rakipleri ayni islemcili amiral cihazlari baya cok dusuk fiyatli urunlerin cogalmasi . Bunlardan biri de Xiaomi Mi 10 Pro . S20 lerin yari fiyatina ... Icinde yok yok hatta bircok alanda daha da ileri ve hizli .

    Korona virus peki Xiaomi yi neden etkilemedi ustelik Cin'de cabucak satildi :
    indiatoday.in/...

    Yani ... Mesele, Korona Virusu degilmis .


    Samsung marka algisi ile birkac yil daha boyle vasat satislarla anca ayakta kalir sonrasi Nokia in basina gelenler gibi ... Hani o eski on yillar onceki Nokia lar gibi ...
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 2 hf.
    Samsung Corsa, Apple Corona.

    Kabul iğrençti. :D
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 2 hf.
    Fiyatı uçuk. Ve ürünler yanlış hedef kitlesine göre tasarlanmış. S10 modellerinin gruplanması çok iyidi. Ve insanlar s10 da pil performansından memnun değildi. Ben de memnun değilim. Tekrar telefon alsam s20 almam.
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf.
    ekonominin küresel çapta küçülmesi , yazılım desteğinin rakiplere kıyasla çabuk bitmesi (2 sene) , bir ton model üreterek kafa karıştırması gibi sebepler
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    sis651 2 hf.
    Sen yeterince uygun fiyattan sat onu, bak bakalım virüs etki ediyormu bir daha...

    İşlerine gelmeyen şeylere bahaneler...
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    planetech (hussein altin) 2 hf.
    Android gariban dostu dedik tepemize çıktılar, daha ürün çıkmadan Türkiye fiyatlarına zam yaptı, sonra da korona morona
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    3573 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, Galaxy S20 ve
    4 etiket daha koronavirüs coronavirus satış rakamları Mobil Teknolojiler
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