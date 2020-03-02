Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı

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Tüm dünyada panik ve korkuya neden olan Koronavirüs salgını, teknoloji şirketleri üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Samsung, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de satışa sunduğu Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs'e bağlamış durumda.

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Koronavirüs'ün olumsuz etkileri devam ediyor

Yayınlanan yeni raporlara göre Galaxy S20'nin ilk satışları, önceki Samsung akıllı telefon modellerine kıyasla çok düşük başladı. S20 modellerinin satışa çıktığı ilk gün 70.800 adet satıldığı açıklanırken, Galaxy S10'da bu rakamın 140 bin, Note 10 modelinde ise 220 bin olduğu belirtiliyor. Bu modellerle kıyaslayacak olursak Galaxy S20'nin kötü bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

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Samsung sözcüsü konuyla ilgili olarak: "Satışlar, yeni telefonlar için yapılan indirimlerdeki keskin düşüşlerden ve koronavirüs enfeksiyon korkuları nedeniyle çevrimdışı mağazalara gelen ziyaretçilerin sayısından etkilendi." ifadelerini kullanırken, Koronavirüs'ün Güney Kore'de de büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtmek gerek. 2 binden fazla kişinin enfekte olduğu ve 250 kesinleşmiş Koronavirüs vakasının yaşandığı ülkede panik havası hakim.

https://mspoweruser.com/samsung-blames-coronavirus-for-galaxy-s20-sales/

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