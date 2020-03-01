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    MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni arayüzü MIUI 12 çok yakında piyasaya sürülecek. Yayınlanan bir liste, hangi akıllı telefonların MIUI 12 güncellemesi alacağını ortaya koyuyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    29
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı

    Xiaomi Ocak ayında MIUI 12'yi geliştirdiğini doğrulamıştı. Bu şirketin geliştirdiği arayüzün en son sürümü olacak ve Android 11 destekli birçok yeni özellikle gelmesi bekleniyor.

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    Yayınlanan yeni listeye göre Xiaomi'nin yayınlayacağı MIUI 12 arayüzü, 40'tan fazla akıllı telefon modeline dağıtılacak. Listede Xiaomi cihazların yanı sıra, Redmi ve POCO alt markalarına ait akıllı telefonlar da yer alıyor.

    MIUI 12 güncellemesi alması beklenen akıllı telefonlar

    • Xiaomi MI 10 Pro
    • Xiaomi MI 10
    • Xiaomi MI 9
    • Xiaomi MI 9SE
    • Xiaomi MI 9 Pro
    • Xiaomi MI 9 Lite
    • Xiaomi MI 8 Pro
    • Xiaomi MI 8
    • Xiaomi MI 8 Lite
    • Xiaomi MI CC9 Pro/ Mi Note 10
    • Xiaomi MI CC9
    • Xiaomi MI CC9E/ Mi A3
    • POCO F1
    • POCO X2
    • Mi Mix Alpha
    • Mi Mix 3
    • Mi Mix 2s
    • Mi Mix 2
    • Mi Max 2
    • Redmi K30
    • Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro
    • Redmi K20 / Mi 9T
    • Redmi Note 8 Pro
    • Redmi Note 8
    • Redmi 8T
    • Redmi Note 7 Pro
    • Redmi Note 7
    • Redmi Note 7S
    • Redmi 8
    • Redmi 8A
    • Redmi 7
    • Redmi 7A
    • Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime
    • Redmi Y1 Lite
    • Redmi Y2/S2
    • Redmi Y3
    • Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite
    • Redmi Note 6
    • Redmi 6
    • Redmi Note 5 Pro
    • Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus
    • Redmi 5/ 5A
    • Redmi Note 4/ 4X
    • Mi 5X
    • Mi Play

    Bunun resmi bir liste olmadığını belirtmek önemli. Ancak Xiaomi şirketinin, yeni arayüz sürümlerini, akıllı telefon modellerinin çoğuna getirdiği düşünülürse, listenin doğru olma ihtimali son derece yüksek diyebiliriz. Arayüzün detayları konusunda çok fazla bilgi yok ancak yine de Karanlık Mod'un bu arayüzde daha kapsamlı olması bekleniyor. Ayrıca, grafik boyutunun revize edildiği ve 16:9 en boy oranına sahip uygulama uyumluluğunun geliştirildiği de sızan bilgiler arasında.

    MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin MIUI 12 arayüzünü Mayıs ayında başlatacağı düşünülüyor. Önceki iki versiyonda da benzer tarihler söz konusuydu. Güncellemenin yeni cihazlardan, eskiye doğru sıralı şekilde yapılması bekleniyor.



    https://www.hindustantimes.com/tech/here-are-all-xiaomi-smartphones-that-will-get-miui-12-update/story-9WI2OQGARf9EShRmke0cqJ.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 hf. en beğenilen
    Redmi Note 4 100 dolarlık telefon ve 3.5 yaşında. Artık satış rakamları ne kadar yüksekse adamlar destek vermeye devam ediyor. Samsung ise 1100 dolarlık cihazlarına 2 yıl sonra desteği kesiyor.
    Redmi Note 4 100 dolarlık telefon ve 3.5 yaşında. Artık satış rakamları ne kadar yüksekse adamlar destek vermeye devam ediyor. Samsung ise 1100 dolarlık cihazla...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +51
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    MS4343 2 hf. gcb1903
    Verdikleri "Arayüz güncellemesi"



    Android güncellemesi olarak, çoğu model yerinde sayıyor
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    narcose (Narc Ose) 2 hf.
    Mi A3 Android One kullanıyor ne Miui 12 si?
    Yanıtla +13
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    karakaya_o (Onur KARAKAYA) 2 hf. MS4343
    Arayuz güncellemesi diye kestirip atmak haksızlık olur. Aynı Android sürümünde performansı yükseltip stabiliyeti artırmışsa Android sürümüne bakmam şahsen. Daha önce de gördük her miui sürümünde performans bir tık artıyor.
    Arayuz güncellemesi diye kestirip atmak haksızlık olur. Aynı Android sürümünde performansı yükseltip stabiliyeti artırmışsa Android sürümüne bakmam şahsen. Dah...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    antique (türkay yılmaz) 2 hf.
    ben Mi6'yı güncellemeyi bırakmıştım zaten..
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    DH Misafiri 2 hf.
    Redmi 6a yokmu 5a var 6a nasıl olmaz
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    dengbejkovboy 2 hf. jackalsifo
    Mi 6 için gcam link verir misin rootladim ama verim alamıyorum. Camera2api aktif ettim.
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf.
    Haber başlığı güncelleme alacak olanlar



    Haber içeriği güncelleme alması beklenen cihazlar



    Şöyle bir konu ve saire biz açsak perma ban yeriz.
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    snoppy 2 hf.
    Mi 6'ya da geleydi iyiydi. Listedeki bazı modellerden halen daha güçlü oysaki.
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 2 hf.
    arayüz değişiyor sadece Android sürümü genelde aynı
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    17704 kez okundu.
    21 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    xiaomi, MIUI 12 ve
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