MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı

Xiaomi Ocak ayında MIUI 12'yi geliştirdiğini doğrulamıştı. Bu şirketin geliştirdiği arayüzün en son sürümü olacak ve Android 11 destekli birçok yeni özellikle gelmesi bekleniyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı
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Yayınlanan yeni listeye göre Xiaomi'nin yayınlayacağı MIUI 12 arayüzü, 40'tan fazla akıllı telefon modeline dağıtılacak. Listede Xiaomi cihazların yanı sıra, Redmi ve POCO alt markalarına ait akıllı telefonlar da yer alıyor.
MIUI 12 güncellemesi alması beklenen akıllı telefonlar
- Xiaomi MI 10 Pro
- Xiaomi MI 10
- Xiaomi MI 9
- Xiaomi MI 9SE
- Xiaomi MI 9 Pro
- Xiaomi MI 9 Lite
- Xiaomi MI 8 Pro
- Xiaomi MI 8
- Xiaomi MI 8 Lite
- Xiaomi MI CC9 Pro/ Mi Note 10
- Xiaomi MI CC9
- Xiaomi MI CC9E/ Mi A3
- POCO F1
- POCO X2
- Mi Mix Alpha
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2s
- Mi Mix 2
- Mi Max 2
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro
- Redmi K20 / Mi 9T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi 8T
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime
- Redmi Y1 Lite
- Redmi Y2/S2
- Redmi Y3
- Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite
- Redmi Note 6
- Redmi 6
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus
- Redmi 5/ 5A
- Redmi Note 4/ 4X
- Mi 5X
- Mi Play
Bunun resmi bir liste olmadığını belirtmek önemli. Ancak Xiaomi şirketinin, yeni arayüz sürümlerini, akıllı telefon modellerinin çoğuna getirdiği düşünülürse, listenin doğru olma ihtimali son derece yüksek diyebiliriz. Arayüzün detayları konusunda çok fazla bilgi yok ancak yine de Karanlık Mod'un bu arayüzde daha kapsamlı olması bekleniyor. Ayrıca, grafik boyutunun revize edildiği ve 16:9 en boy oranına sahip uygulama uyumluluğunun geliştirildiği de sızan bilgiler arasında.
Xiaomi'nin MIUI 12 arayüzünü Mayıs ayında başlatacağı düşünülüyor. Önceki iki versiyonda da benzer tarihler söz konusuydu. Güncellemenin yeni cihazlardan, eskiye doğru sıralı şekilde yapılması bekleniyor.
https://www.hindustantimes.com/tech/here-are-all-xiaomi-smartphones-that-will-get-miui-12-update/story-9WI2OQGARf9EShRmke0cqJ.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Android güncellemesi olarak, çoğu model yerinde sayıyor