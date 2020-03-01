MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı

Xiaomi Ocak ayında MIUI 12'yi geliştirdiğini doğrulamıştı. Bu şirketin geliştirdiği arayüzün en son sürümü olacak ve Android 11 destekli birçok yeni özellikle gelmesi bekleniyor.

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Yayınlanan yeni listeye göre Xiaomi'nin yayınlayacağı MIUI 12 arayüzü, 40'tan fazla akıllı telefon modeline dağıtılacak. Listede Xiaomi cihazların yanı sıra, Redmi ve POCO alt markalarına ait akıllı telefonlar da yer alıyor.

MIUI 12 güncellemesi alması beklenen akıllı telefonlar

Xiaomi MI 10 Pro

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Xiaomi MI 9SE

Xiaomi MI 9 Pro

Xiaomi MI 9 Lite

Xiaomi MI 8 Pro

Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

Xiaomi MI CC9 Pro/ Mi Note 10

Xiaomi MI CC9

Xiaomi MI CC9E/ Mi A3

POCO F1

POCO X2

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Mi Mix 2

Mi Max 2

Redmi K30

Redmi K20 Pro/ Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y1/ Redmi Note 5A/ Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2/S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro/ Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5/ Redmi Note 5 Plus

Redmi 5/ 5A

Redmi Note 4/ 4X

Mi 5X

Mi Play

Bunun resmi bir liste olmadığını belirtmek önemli. Ancak Xiaomi şirketinin, yeni arayüz sürümlerini, akıllı telefon modellerinin çoğuna getirdiği düşünülürse, listenin doğru olma ihtimali son derece yüksek diyebiliriz. Arayüzün detayları konusunda çok fazla bilgi yok ancak yine de Karanlık Mod'un bu arayüzde daha kapsamlı olması bekleniyor. Ayrıca, grafik boyutunun revize edildiği ve 16:9 en boy oranına sahip uygulama uyumluluğunun geliştirildiği de sızan bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi'nin MIUI 12 arayüzünü Mayıs ayında başlatacağı düşünülüyor. Önceki iki versiyonda da benzer tarihler söz konusuydu. Güncellemenin yeni cihazlardan, eskiye doğru sıralı şekilde yapılması bekleniyor.

https://www.hindustantimes.com/tech/here-are-all-xiaomi-smartphones-that-will-get-miui-12-update/story-9WI2OQGARf9EShRmke0cqJ.html

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