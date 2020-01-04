Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Fold 2'nin lansman tarihi belli oldu

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Samsung'un Galaxy S20 (Galaxy S11) ve Galaxy Fold 2 olarak adlandırılması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihi hakkında çeşitli söylentiler çıktı.

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Lansman etkinliği için 11 Şubat ve 18 Şubat olmak üzere iki farklı tarih ortaya atılmıştı. Bugün ise bu belirsizliğe son noktayı koyacak bir video sızdırıldı.

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Samsung, yanlışlıkla Vimeo'da tanıtım tarihini açığa çıkaran bir teaser videosu yayınladı. Şirket daha sonra videoyu hızlı bir şekilde sildi ancak bu hamle teaser'ın internette yayılmasını engelleyemedi.

Videoda ipuçları var

Samsung'un yeni amiral gemileri 11 Şubat'ta tarihinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Videoda iki akıllı telefon hakkında ipuçları var.

Soldaki çıkıntının Galaxy S20'deki kamera modülünü, ikincisinin ise Galaxy Fold 2'yi sembolize ettiği düşünülüyor.

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Gelen son bilgilere göre Galaxy Fold 2 duyurudan hemen sonra satışa sunulacak. Galaxy S20'nin ise her zaman olduğu gibi çıkışı birkaç haftayı bulacak.

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