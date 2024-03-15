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    Anlık Bildirim

    Amazon'da Samsung Galaxy Buds kulaklıklar indirimde!

    Amazon'da başta Samsung Galaxy Buds 2 Pro olmak üzere Samsung Galaxy kulaklıklarda, telefonlarda, tabletlerde ve akıllı saatlerde Bahar Fırsatları indirimleri başladı.
    Amazon'da Samsung Galaxy Buds kulaklıklar indirimde! Tam Boyutta Gör
    Amazon Bahar Fırsatları’nda Samsung ürünlerinin indirimli fiyatları dikkat çekiyor. Samsung marka telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde ve kulaklıklarda son günlerin en düşük fiyatları sunuluyor. Başta Galaxy Buds 2 Pro olmak üzere Galaxy kulaklıkları indirimli olarak satına alma fırsatı yakalayabilirsiniz. 

    İndirimli Samsung ürünlerini görüntülemek için:

    Samsung Ürünlerinde Bahar Fırsatı

    Samsung Galaxy Buds 2 Pro

    Amazon'da Samsung Galaxy Buds kulaklıklar indirimde! Tam Boyutta Gör

    Galaxy Buds 2 Pro, yüksek ses kalitesi için 24-bit HiFi desteği ve 360 derece çevreleyen Dolby Atmos teknolojileriyle kaliteli dinleme deneyimi sunuyor.

    Galaxy Buds 2 Pro’da 3 adet yüksek SNR’li (Sinyal gürültü oranı) mikrofona yer veriliyor. Bu sayede aktif gürültü engelleme (ANC) şiddetinde yüksek hassasiyet sağlanıyor. Gürültü seslerin yanı sıra rüzgar gibi hafif sesler de filtreleniyor. Akıllı 360 Audio teknolojisi sayesinde sesler etrafınızı çevreliyor. Kafa hareketinizi takip ederek mekânsal ses deneyimi sunuyor.

    360 derece ses kaydı, konum algılama özelliği sayesinde kulaklığı bulma fonksiyonu, entegre alarm teknolojisi, hızlı bağlanma ve IPX7 suya dayanıklılık özellikleri mevcut. ANC aşıkken 5 saate kadar ve kutu ile birlikte 18 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.

    Amazon'dan satın almak için: Galaxy Buds 2 Pro

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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