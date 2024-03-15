Tam Boyutta Gör Amazon Bahar Fırsatları’nda Samsung ürünlerinin indirimli fiyatları dikkat çekiyor. Samsung marka telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde ve kulaklıklarda son günlerin en düşük fiyatları sunuluyor. Başta Galaxy Buds 2 Pro olmak üzere Galaxy kulaklıkları indirimli olarak satına alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

İndirimli Samsung ürünlerini görüntülemek için:

Samsung Ürünlerinde Bahar Fırsatı

Amazon'da Samsung Galaxy telefonlarda indirim başladı! 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

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Galaxy Buds 2 Pro, yüksek ses kalitesi için 24-bit HiFi desteği ve 360 derece çevreleyen Dolby Atmos teknolojileriyle kaliteli dinleme deneyimi sunuyor.

Galaxy Buds 2 Pro’da 3 adet yüksek SNR’li (Sinyal gürültü oranı) mikrofona yer veriliyor. Bu sayede aktif gürültü engelleme (ANC) şiddetinde yüksek hassasiyet sağlanıyor. Gürültü seslerin yanı sıra rüzgar gibi hafif sesler de filtreleniyor. Akıllı 360 Audio teknolojisi sayesinde sesler etrafınızı çevreliyor. Kafa hareketinizi takip ederek mekânsal ses deneyimi sunuyor.

360 derece ses kaydı, konum algılama özelliği sayesinde kulaklığı bulma fonksiyonu, entegre alarm teknolojisi, hızlı bağlanma ve IPX7 suya dayanıklılık özellikleri mevcut. ANC aşıkken 5 saate kadar ve kutu ile birlikte 18 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.

Amazon'dan satın almak için: Galaxy Buds 2 Pro

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Amazon'da Samsung Galaxy Buds kulaklıklar indirimde!