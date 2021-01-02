Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

Çin sosyal ağı Weibo'da, Xiaomi Mi 11 Pro akıllı telefonunu iki farklı renkte piyasaya sürüleceğine dikkat çeken bir görsel paylaşıldı. Standart versiyonu Mi 11 dün piyasaya sürülmüş ve satış rekoru kırmıştı. Pro versiyonun ise Şubat ayında raflara çıkması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı"
Ekran altı kamera ile gelmeyecek
Kaynaklar, akıllı telefonun tamamen farklı bir kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyorlar. Bu bağlamda, Xiaomi Mi 11'in periskop optikli bir kamera olmadan 108, 13 ve 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera modülü ile geldiğini belirtmekte fayda var. Dolayısı ile Xiaomi Mi 11 Pro'nun, periskoplu bir sensör de dahil olmak üzere dört sensörlü bir kamera ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca görselde 120X yakınlaştırma gibi bir ibare olduğunu da görüyoruz.
Mi 11 Pro ekranının 120Hz yenileme hızını, SDR ve HDR dönüşümünü, MEMC kenar yumuşatma teknolojisini ve AI ölçeklendirmesini destekleyeceği belirtiliyor. Ek olarak, akıllı telefonun şarj performansı ise Xiaomi Mi 11'den daha hızlı olacak. Xiaomi Mi 11 Pro'nun Mi 11 ile tam olarak aynı ekranı alacağı iddia ediliyor ve bu sadece özellikler için değil, ekranın sol üst köşesindeki ön kamera için de geçerli. Ancak daha önceki sızıntılarda, Xiaomi Mi 11 Pro modelinin Xiaomi tarafından geliştirilen üçüncü nesil bir ekran altı ön kamera ile donatılacağı bildirilmişti.
https://www.gizchina.com/2021/01/01/xiaomi-mi-11-pro-appears-with-a-completely-new-camera-in-two-colors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Şu anda bunu bir fırsata çevirmesini umduğum tek şirket Huawei. Kendi ARM tasarımını geliştirip, kendi işletim sistemleri üzerinde çalışıyorlar, o veya bu gerekçe ile. İnsanların derdi çok iyi donanımı çok ucuza almak değil. Öyle olsaydı iPhone 11 bugün müthiş bir farkla dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmazdı. İnsanların derdi donanım ve yazılımın en iyi uyum sergilediği cihazı almak. Bu sebepten ki 11 ve SE tüm rakiplerini geride bırakıp farkı açtılar.
Apple fanboy falan diyecek yeni yetmeler için; OnePlus 7 Pro kullanıyorum. M1 ile devrim yaptığını görünce hiç kullanmadığım Apple'a geçtim, şimdi de ekosistemin kusursuzluğunu deneyimlemek adına iPhone'a geçeceğim. Xiaomi gibi markalar sözde Apple hedeflerinden kurtulup gerçekten yazılım devi olmaya karar verdiklerinde bir gün belki Apple'a rakip olurlar, o zaman denemeye değerler diye düşünüyorum.