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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefon modeli Mi 11 Pro gün yüzüne çıktı. Cihazın iki renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
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    Çin sosyal ağı Weibo'da, Xiaomi Mi 11 Pro akıllı telefonunu iki farklı renkte piyasaya sürüleceğine dikkat çeken bir görsel paylaşıldı. Standart versiyonu Mi 11 dün piyasaya sürülmüş ve satış rekoru kırmıştı. Pro versiyonun ise Şubat ayında raflara çıkması bekleniyor.

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    Ekran altı kamera ile gelmeyecek

    Kaynaklar, akıllı telefonun tamamen farklı bir kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyorlar. Bu bağlamda, Xiaomi Mi 11'in periskop optikli bir kamera olmadan 108, 13 ve 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera modülü ile geldiğini belirtmekte fayda var. Dolayısı ile Xiaomi Mi 11 Pro'nun, periskoplu bir sensör de dahil olmak üzere dört sensörlü bir kamera ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca görselde 120X yakınlaştırma gibi bir ibare olduğunu da görüyoruz.

    Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
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    Mi 11 Pro ekranının 120Hz yenileme hızını, SDR ve HDR dönüşümünü, MEMC kenar yumuşatma teknolojisini ve AI ölçeklendirmesini destekleyeceği belirtiliyor. Ek olarak, akıllı telefonun şarj performansı ise Xiaomi Mi 11'den daha hızlı olacak. Xiaomi Mi 11 Pro'nun Mi 11 ile tam olarak aynı ekranı alacağı iddia ediliyor ve bu sadece özellikler için değil, ekranın sol üst köşesindeki ön kamera için de geçerli. Ancak daha önceki sızıntılarda, Xiaomi Mi 11 Pro modelinin Xiaomi tarafından geliştirilen üçüncü nesil bir ekran altı ön kamera ile donatılacağı bildirilmişti.



    https://www.gizchina.com/2021/01/01/xiaomi-mi-11-pro-appears-with-a-completely-new-camera-in-two-colors/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygun fiyattan çıkmadıktan sonra getirdiği teknolojilerin bir önemi yok.İnsanlar belirli bir meblağın üzerine çıktıktan sonra direk iPhone'a yöneliyorlar çünkü.Türkiye için konuşuyorum tabi.
    Uygun fiyattan çıkmadıktan sonra getirdiği teknolojilerin bir önemi yok.İnsanlar belirli bir meblağın üzerine çıktıktan sonra direk iPhone'a yöneliyorlar çünkü....
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    Yanıtla +18
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) FlyingUnderpants
    Yüksek çözünürlüklü (64-108 MP) kameraların hiçbirinde Dual-Pixel PDAF yok ki zaten. Mi 11 e özel bir durum yok ortada.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    jay jay justified (Özel Mesaj Lütfen ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine satış rekoru diyecekler ancak gün sonunda iPhone ile baş edemeyecek. Zira yazılıma yatırım yapmamaya devam ediyorlar. Adamlar hem iPhone'a mesaj verme takıntısından kurtulamıyor, hem de izinden gitmeye çalışıyorlar. İzinden gitmek için donanım-yazılım uyumu üzerine çalışmaları lazım. Bunu da Android ile sağlayamayacaklar.



    Şu anda bunu bir fırsata çevirmesini umduğum tek şirket Huawei. Kendi ARM tasarımını geliştirip, kendi işletim sistemleri üzerinde çalışıyorlar, o veya bu gerekçe ile. İnsanların derdi çok iyi donanımı çok ucuza almak değil. Öyle olsaydı iPhone 11 bugün müthiş bir farkla dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmazdı. İnsanların derdi donanım ve yazılımın en iyi uyum sergilediği cihazı almak. Bu sebepten ki 11 ve SE tüm rakiplerini geride bırakıp farkı açtılar.



    Apple fanboy falan diyecek yeni yetmeler için; OnePlus 7 Pro kullanıyorum. M1 ile devrim yaptığını görünce hiç kullanmadığım Apple'a geçtim, şimdi de ekosistemin kusursuzluğunu deneyimlemek adına iPhone'a geçeceğim. Xiaomi gibi markalar sözde Apple hedeflerinden kurtulup gerçekten yazılım devi olmaya karar verdiklerinde bir gün belki Apple'a rakip olurlar, o zaman denemeye değerler diye düşünüyorum.
    Yine satış rekoru diyecekler ancak gün sonunda iPhone ile baş edemeyecek. Zira yazılıma yatırım yapmamaya devam ediyorlar. Adamlar hem iPhone'a mesaj verme takı...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir devrim yok. Kim hangi telefonu alırsa alsın ihtiyacı olan instagram Facebook ve whatsap. Şahsen oppo reno 4 pro 5G ve mate 30 pro kullanıyorum şuan. Huawei maalesef Google olmadığı için kullanımı çok zor apk indiriyoruz bildirim gelmiyor ama oppo her anlamda tatmin edici diyebilirim
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oneplus diyenler, adamlar geç kaldı. 7t pro ya hala android 11 veremediler. Kamera atılımı yapmazlarsa geriye doğru gitmeye başlar
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bırakın bu xioami apple tatavasını. oneplusı konuşun biraz adamlar uçuyor. siz hala boş muhabbettesiniz. teknoloji konuşmak değil sizinkisi mahalle önü dedikodu
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugüne kadar gördüğüm en çirkin telefon tasarımı berbat ötesi hele birde kılıf takınca dahada kaba durmasına neden olacaktır beğenmedim ????
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine DXomark kralı olur, rakiplerin hiç şansı yok
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    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tasarım olarak çok kötü duruyor. mi 11 in arkası bile daha iyiydi.
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    jay jay justified (Özel Mesaj Lütfen ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine satış rekoru diyecekler ancak gün sonunda iPhone ile baş edemeyecek. Zira yazılıma yatırım yapmamaya devam ediyorlar. Adamlar hem iPhone'a mesaj verme takıntısından kurtulamıyor, hem de izinden gitmeye çalışıyorlar. İzinden gitmek için donanım-yazılım uyumu üzerine çalışmaları lazım. Bunu da Android ile sağlayamayacaklar.



    Şu anda bunu bir fırsata çevirmesini umduğum tek şirket Huawei. Kendi ARM tasarımını geliştirip, kendi işletim sistemleri üzerinde çalışıyorlar, o veya bu gerekçe ile. İnsanların derdi çok iyi donanımı çok ucuza almak değil. Öyle olsaydı iPhone 11 bugün müthiş bir farkla dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmazdı. İnsanların derdi donanım ve yazılımın en iyi uyum sergilediği cihazı almak. Bu sebepten ki 11 ve SE tüm rakiplerini geride bırakıp farkı açtılar.



    Apple fanboy falan diyecek yeni yetmeler için; OnePlus 7 Pro kullanıyorum. M1 ile devrim yaptığını görünce hiç kullanmadığım Apple'a geçtim, şimdi de ekosistemin kusursuzluğunu deneyimlemek adına iPhone'a geçeceğim. Xiaomi gibi markalar sözde Apple hedeflerinden kurtulup gerçekten yazılım devi olmaya karar verdiklerinde bir gün belki Apple'a rakip olurlar, o zaman denemeye değerler diye düşünüyorum.
    Yanıtla +5
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kamera kısımlar bi bana mı çirkin geliyor anlamıyorum. Estetikten yoksun göründü. Düz mi 11 en azından arka kamera tasarımı olarak daha iyi sanki.
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Uygun fiyattan çıkmadıktan sonra getirdiği teknolojilerin bir önemi yok.İnsanlar belirli bir meblağın üzerine çıktıktan sonra direk iPhone'a yöneliyorlar çünkü.Türkiye için konuşuyorum tabi.
    Yanıtla +18
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    FlyingUnderpants 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi 11'de ana kamerada bile dual pixel odaklama yok. Saçmalık. Kamera işini PRO modeline bırakmışlar.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) FlyingUnderpants
    Yüksek çözünürlüklü (64-108 MP) kameraların hiçbirinde Dual-Pixel PDAF yok ki zaten. Mi 11 e özel bir durum yok ortada.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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