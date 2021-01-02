Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı

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Çin sosyal ağı Weibo'da, Xiaomi Mi 11 Pro akıllı telefonunu iki farklı renkte piyasaya sürüleceğine dikkat çeken bir görsel paylaşıldı. Standart versiyonu Mi 11 dün piyasaya sürülmüş ve satış rekoru kırmıştı. Pro versiyonun ise Şubat ayında raflara çıkması bekleniyor.

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Ekran altı kamera ile gelmeyecek

Kaynaklar, akıllı telefonun tamamen farklı bir kamera kurulumuna sahip olacağını iddia ediyorlar. Bu bağlamda, Xiaomi Mi 11'in periskop optikli bir kamera olmadan 108, 13 ve 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera modülü ile geldiğini belirtmekte fayda var. Dolayısı ile Xiaomi Mi 11 Pro'nun, periskoplu bir sensör de dahil olmak üzere dört sensörlü bir kamera ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca görselde 120X yakınlaştırma gibi bir ibare olduğunu da görüyoruz.

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Mi 11 Pro ekranının 120Hz yenileme hızını, SDR ve HDR dönüşümünü, MEMC kenar yumuşatma teknolojisini ve AI ölçeklendirmesini destekleyeceği belirtiliyor. Ek olarak, akıllı telefonun şarj performansı ise Xiaomi Mi 11'den daha hızlı olacak. Xiaomi Mi 11 Pro'nun Mi 11 ile tam olarak aynı ekranı alacağı iddia ediliyor ve bu sadece özellikler için değil, ekranın sol üst köşesindeki ön kamera için de geçerli. Ancak daha önceki sızıntılarda, Xiaomi Mi 11 Pro modelinin Xiaomi tarafından geliştirilen üçüncü nesil bir ekran altı ön kamera ile donatılacağı bildirilmişti.

https://www.gizchina.com/2021/01/01/xiaomi-mi-11-pro-appears-with-a-completely-new-camera-in-two-colors/

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