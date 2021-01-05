Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]

Mobil cihazla ilgili güvenilir bilgiler paylaşaun Evan Blass, yakında tanıtılacak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerinin kamera detaylarını gözler önüne seren iki infografik yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak"İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri
Amiral gemisi telefonların standart ve Plus (+) modelleri aynı kamera konfigürasyonuna sahip olacak. Üst düzey Galaxy S21 Ultra versiyonunda ise daha gelişmiş bir kamera sistemi göreceğiz.
Galaxy S21 ve S21+, 10 MP ön kamera ile gelecek. Her iki cihazın arka panelinde de 12 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP ana kamera ve 64 MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak.
Lansman 14 Ocak'ta
Yeni serinin en üst modeli olan Galaxy S21 Ultra beş kamera içerecek. Ön tarafında 40 MP selfie kamerası yer alacak. Arkasında ise 12 MP ultra geniş açılı lens, 108 MP ana kamera ve iki adet 10 MP telefoto sensör olacak.
Galaxy S21 Ultra'nın ayrıca lazer otomatik odaklama özelliği sunacağını da belirtelim. Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını 14 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.
https://wccftech.com/galaxy-s21-series-cameras-get-detailed-in-leaked-infographics/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
en çok satacak s21/21+ geçen yılla aynı kameraya sahip galiba.donanımsal birkaç ekleme beklerdim.yazılımsal iyileştirmeler s20'lere de geliyor sonuçta.
pil büyümüş ve çipset daha az enerji tükettiği söyleniyor.pil ömrü çok önemli 5G cihazlarda.
ekran çözünürlüğü yıllardır beklediğim gibi sonunda 1080p'ye indirildi.bu da pil tüketimini ciddi iyileştirecek olumlu bir gelişme.yıllardır 2K ekranım var.1080p ile arada hiçbir fark yok.gereksiz yük bindiren bir çözünürlük.
parmakizi okuyucu iyileşmiş deniyor.bu da güzel.
telefonun fiyatı s20'lerle aynı olacakmış.iyi haber.
yalnız kutudan kulaklık ve adaptör çıkmaması kepazelik.
Kusura bakmayın ama bunu alacaksanız sağlam bir doktora gitmeniz lazım. (Dolar cinsinden) daha uygun fiyata Apple, iPhone 12 ile daha düzgün şeyler sunuyor en azından.