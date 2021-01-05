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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]

    Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları için geri sayım başladı. Lansmana sayılı günler kala Galaxy S21 serisinin kamera özelliklerini detaylandıran iki infografik ortaya çıktı.
    5 gün
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]
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    Mobil cihazla ilgili güvenilir bilgiler paylaşaun Evan Blass, yakında tanıtılacak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerinin kamera detaylarını gözler önüne seren iki infografik yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak"

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    Amiral gemisi telefonların standart ve Plus (+) modelleri aynı kamera konfigürasyonuna sahip olacak. Üst düzey Galaxy S21 Ultra versiyonunda ise daha gelişmiş bir kamera sistemi göreceğiz.

    Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]
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    Galaxy S21 ve S21+, 10 MP ön kamera ile gelecek. Her iki cihazın arka panelinde de 12 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP ana kamera ve 64 MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak.

    Lansman 14 Ocak'ta

    Yeni serinin en üst modeli olan Galaxy S21 Ultra beş kamera içerecek. Ön tarafında 40 MP selfie kamerası yer alacak. Arkasında ise 12 MP ultra geniş açılı lens, 108 MP ana kamera ve iki adet 10 MP telefoto sensör olacak.

    Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 Ultra'nın ayrıca lazer otomatik odaklama özelliği sunacağını da belirtelim. Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını 14 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.



    https://wccftech.com/galaxy-s21-series-cameras-get-detailed-in-leaked-infographics/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    s21'e sıcak bakıyorum.iphone12pro'dan daha esnek.tv'ye ekran yansıtma,yedekleme,ters kablosuz şarj,kişiselleştirme gibi özellikleri daha üstün.ayrıca faceID maskeyle çalışmıyor ve iphone 12pro'nun pil ömrü 11den kötü.yani 11 yerine 12'ye fark verecek üstün bir özellik yok.samsung s9'dan itibaren yazılım güncelleme olayında kendini çok geliştirdi.stabil,hızlı ve uzun süreli güncelleme veriyor artık amiral gemilerine.3 yıl sözü önemli bir detay.

    en çok satacak s21/21+ geçen yılla aynı kameraya sahip galiba.donanımsal birkaç ekleme beklerdim.yazılımsal iyileştirmeler s20'lere de geliyor sonuçta.

    pil büyümüş ve çipset daha az enerji tükettiği söyleniyor.pil ömrü çok önemli 5G cihazlarda.

    ekran çözünürlüğü yıllardır beklediğim gibi sonunda 1080p'ye indirildi.bu da pil tüketimini ciddi iyileştirecek olumlu bir gelişme.yıllardır 2K ekranım var.1080p ile arada hiçbir fark yok.gereksiz yük bindiren bir çözünürlük.

    parmakizi okuyucu iyileşmiş deniyor.bu da güzel.

    telefonun fiyatı s20'lerle aynı olacakmış.iyi haber.

    yalnız kutudan kulaklık ve adaptör çıkmaması kepazelik.
    s21'e sıcak bakıyorum.iphone12pro'dan daha esnek.tv'ye ekran yansıtma,yedekleme,ters kablosuz şarj,kişiselleştirme gibi özellikleri daha üstün.ayrıca faceID mas...
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung ne yapmaya çalışıyor? S21 ve S21 Ultra tamamen farklı telefonlar olmuş. Heralde S7'den beri kullandığı 12 MP'lik sensörü 6. veya 7. kere revize edip tekrar sunacaklar. Kâr hırsında Apple'ı geçtiler, ama Apple ile hala rakip olamıyorlar.

    Kusura bakmayın ama bunu alacaksanız sağlam bir doktora gitmeniz lazım. (Dolar cinsinden) daha uygun fiyata Apple, iPhone 12 ile daha düzgün şeyler sunuyor en azından.
    Samsung ne yapmaya çalışıyor? S21 ve S21 Ultra tamamen farklı telefonlar olmuş. Heralde S7'den beri kullandığı 12 MP'lik sensörü 6. veya 7. kere revize edip tek...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim adam gibi kamera yapın, bak yapacağınızı size söylüyorum.F1.6 20 mp geniş açı, F1.6 16 mp ultra geniş açı, F1.6 20 mp telefoto(5x optik zoom) kamera.Bu kamera yeterde artar bile.2021 oldu 4k 60 fps video kayıtta bile optik görüntü sabitleyiciyi koymuyorsun samsung, ıphone nasıl koyuyor sen neden koymuyorsun...Ön kamerayı söylemiyorum bile çöp la çöp F2.2 ne şu ön kameradaki değeri F1.8 e çekin adam gibi kamera yapın...
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonun fiyatına baktım 1500 le 1600 dolar yani 11.000 tl gibi fiyatı olacak amam ztn samsungun çıkardğı telefonların fiyatı bikaç günde düşüyor yani 14 15 bin tl yaparlarsa alınmaz tabi
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung haberleri artık hiç ilgimi çekmiyor nedense..

    Telefonları da öyle.. TV tarafında LG aldı yürüdü

    Sanırım benim algım iyice uzaklaşmış Samsung dan
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Le lele leşşş....
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çöp gibi.
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    scientia 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kameradan başka upgrade edecek bir şey kalmadı sanırım. Şu an kötü telefon bile 64 GB hafıza ile geliyor ki çoğu kişiye yetiyordur. Mobile gaming ise diğer platformda olduğu gibi aşırı bir GPU arzı yaratamadı. Özellikle de son kullanıcıya baktığımızda herkes fotoğraf ve video paylaşıyor Instagram ve Tik Tok'ta. Ondan sanırım kameraya abanıyorlar. Ama gün sonunda herkes ayna karşısında selfie çekecek.
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    rwo (rwo ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncel cep telefonları ile olan ilişkimin özeti.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) rwo
    Wayyyy kardeşim teğmen nasıl oldun ben kaç haftadır sürünüyorum anca çavuş yaptılar
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    uurcan628 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rezalet.
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    unknownartist (Emre ışık) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaç inch sensör olacak en önemli detay bu.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung ne yapmaya çalışıyor? S21 ve S21 Ultra tamamen farklı telefonlar olmuş. Heralde S7'den beri kullandığı 12 MP'lik sensörü 6. veya 7. kere revize edip tekrar sunacaklar. Kâr hırsında Apple'ı geçtiler, ama Apple ile hala rakip olamıyorlar.

    Kusura bakmayın ama bunu alacaksanız sağlam bir doktora gitmeniz lazım. (Dolar cinsinden) daha uygun fiyata Apple, iPhone 12 ile daha düzgün şeyler sunuyor en azından.
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    samsung, galaxy s21 ve
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