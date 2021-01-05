Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]

Tam Boyutta Gör

Mobil cihazla ilgili güvenilir bilgiler paylaşaun Evan Blass, yakında tanıtılacak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerinin kamera detaylarını gözler önüne seren iki infografik yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak"

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri

Amiral gemisi telefonların standart ve Plus (+) modelleri aynı kamera konfigürasyonuna sahip olacak. Üst düzey Galaxy S21 Ultra versiyonunda ise daha gelişmiş bir kamera sistemi göreceğiz.

Tam Boyutta Gör

Galaxy S21 ve S21+, 10 MP ön kamera ile gelecek. Her iki cihazın arka panelinde de 12 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP ana kamera ve 64 MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak.

Lansman 14 Ocak'ta

Yeni serinin en üst modeli olan Galaxy S21 Ultra beş kamera içerecek. Ön tarafında 40 MP selfie kamerası yer alacak. Arkasında ise 12 MP ultra geniş açılı lens, 108 MP ana kamera ve iki adet 10 MP telefoto sensör olacak.

Tam Boyutta Gör

Galaxy S21 Ultra'nın ayrıca lazer otomatik odaklama özelliği sunacağını da belirtelim. Samsung yeni amiral gemisi telefonlarını 14 Ocak tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

https://wccftech.com/galaxy-s21-series-cameras-get-detailed-in-leaked-infographics/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.