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    Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S22'nin, dünyanın ilk 200 megapiksel çözünülrük sunan kamerası olacağı iddia ediliyor.
    27 Nisan 2021, 17:30 (Güncellendi, 5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir
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    Sızan yeni bilgilere göre, Samsung'un yakında 200 megapiksel çözünürlüklü bir kamera sensörü tanıtacağı ve önümüzdeki yıl yeni amiral gemisi Galaxy S22'de kullanılacağı bildirdi.

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    Mobil kamera üreticileri için sensörlerin boyutunu artırmanın iki yolu var: pikselleri büyütmek veya sayılarını artırmak. Samsung, diğer birçok Android akıllı telefon üreticisi gibi şimdiye kadar ikinci seçeneği kullanıyor. Her iki durumda da asıl amaç, üzerine daha fazla ışık düşmesi ve sonuçta ortaya çıkan görüntünün çok iyi kalitede olması için daha büyük bir sensör elde etmek.

    Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir
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    Sensör daha da büyüyecek

    Söylentilere göre, Samsung'un 200MP kamerası, Galaxy S21 Ultra'nın yeni 108MP kamerasındaki 0.8µm pikselden biraz daha küçük olan 0.64µm piksele sahip olacak. Ancak neredeyse iki katına çıkan çözünürlük nedeniyle, yeni kameranın sensörünün fiziksel olarak %15 daha büyük olması bekleniyor.

    Modern akıllı telefonlar ise zaten bu çözünürlükle başa çıkabilecek donanıma sahip. Örneğin, Galaxy S21'deki Exynos 2100 yongasının bant genişliği, 200 megapiksel kameradan bir resmi işlemek için yeterli. Büyük olasılıkla, yeni nesil işlemciler de bu tür görüntüleri daha da hızlı işleyebilecekler. Xiaomi'nin de 200 MP kamerası olan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s22-ultra-may-feature-a-200mp-camera_id131732
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    https://www.donanimhaber.com/samsung-megapiksel-yarisindan-cekilmeye-karar-verdi--132445

    17 nisan tarihinde "Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi" gibi kesin bir başlık atarak haber yapılmış. Bugün de yazılan haberi görüyorsunuz. DH'nin içerik kalitesi bu kadar işte.
    https://www.donanimhaber.com/samsung-megapiksel-yarisindan-cekilmeye-karar-verdi--132445 17 nisan tarihinde "Samsung, megapiksel yarışından çek...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    discordion (gökhan etirlioğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    500mp yapsınlar da fotoğrafımızı bastırıp bilboardlara asarız.
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    V volga tuygun (tuygun habora) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boyu değil, işlevi....???

    Pardon o başka bir şeydi....

    Mp'si değil sensörü önemli demek istemiştim... :)
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    G glumerna (hiko baba) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsungun lensleri harika youtubeden karşılaşma videoları izlerseniz s21 ultra şamaroğlanı yapıyor sırayla rakiplerini 200 mpde 500de yapsa alınır kamerada 1 numara adamlar.
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    -Mardinli 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    mp değil sensör ve yazılım kalitesi önemli
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    khytr89 (Hakan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    108mp sini de gördük.. mp önemli değil, önemli diyafram ve iso başarımı.
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    P palamutix 3 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Önemli olan nerden gördüğün.eger dxomar tan görmüşsen böyle konuşursun ama gerçek hayatta yapılan testlere bakarsan büyük teknoloji sitelerinin yaptığı o zaman böyle konuşmazdın
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    Vinewood (Berke B.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala 12mp d700 seviyesinde bile değil telefonlar, megapixel yarışı yerine iso performansı gibi gerçekten işe yarayacak şeylerin üstüne düşseler keşke
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    https://www.donanimhaber.com/samsung-megapiksel-yarisindan-cekilmeye-karar-verdi--132445

    17 nisan tarihinde "Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi" gibi kesin bir başlık atarak haber yapılmış. Bugün de yazılan haberi görüyorsunuz. DH'nin içerik kalitesi bu kadar işte.
    Yanıtla +18
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    MertDrx (Mert L.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'ye giydiriyordunuz burdan devam edebilirsiniz :)
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