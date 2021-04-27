Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir

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Sızan yeni bilgilere göre, Samsung'un yakında 200 megapiksel çözünürlüklü bir kamera sensörü tanıtacağı ve önümüzdeki yıl yeni amiral gemisi Galaxy S22'de kullanılacağı bildirdi.

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Mobil kamera üreticileri için sensörlerin boyutunu artırmanın iki yolu var: pikselleri büyütmek veya sayılarını artırmak. Samsung, diğer birçok Android akıllı telefon üreticisi gibi şimdiye kadar ikinci seçeneği kullanıyor. Her iki durumda da asıl amaç, üzerine daha fazla ışık düşmesi ve sonuçta ortaya çıkan görüntünün çok iyi kalitede olması için daha büyük bir sensör elde etmek.

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Sensör daha da büyüyecek

Söylentilere göre, Samsung'un 200MP kamerası, Galaxy S21 Ultra'nın yeni 108MP kamerasındaki 0.8µm pikselden biraz daha küçük olan 0.64µm piksele sahip olacak. Ancak neredeyse iki katına çıkan çözünürlük nedeniyle, yeni kameranın sensörünün fiziksel olarak %15 daha büyük olması bekleniyor.

Modern akıllı telefonlar ise zaten bu çözünürlükle başa çıkabilecek donanıma sahip. Örneğin, Galaxy S21'deki Exynos 2100 yongasının bant genişliği, 200 megapiksel kameradan bir resmi işlemek için yeterli. Büyük olasılıkla, yeni nesil işlemciler de bu tür görüntüleri daha da hızlı işleyebilecekler. Xiaomi'nin de 200 MP kamerası olan bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s22-ultra-may-feature-a-200mp-camera_id131732

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