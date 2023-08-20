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    Samsung Galaxy S22 serisi kullanıcılarına müjde: One UI 6 beta güncellemesi çok yakında

    Topluluk forumunda açılan Samsung Galaxy S22 serisi için yeni bir özel One UI 6 beta bölümü, güncellemenin yakında Galaxy S22 serisine de geleceğini ortaya çıkardı.
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    One UI 6 beta güncellemesi, Galaxy S22 kullanıcılarına sunulacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 serisi için One UI 6 beta sürümünün daha fazla ülkeye genişletildiğini duyurmuştu. Yakın bir zamanda ise topluluk forumunda Galaxy S22 serisi için yeni bir One UI 6 beta bölümü açıldığı ortaya çıktı.

    Topluluk forumunda Galaxy S22 serisi için yeni bir One UI 6 beta bölümü açıldı

    Yakın zamanlarda, Samsung'un sunucularında Galaxy S22 Android 14 beta ürün yazılımı tespit edildi. Şimdilerde ise şirket, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki topluluk forumlarında 2022 amiral gemileri için özel bir One UI 6.0 bölümü açtı ve bu, Galaxy S22 serisi için ilk One UI 6.0 beta sürümünün yayınlanmasına çok az kaldığını gösteriyor.

    One UI 6 beta güncellemesi, Galaxy S22 kullanıcılarına sunulacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 6.0 alt forumlarını ekledikten sonra, ilk beta sürümünün kullanıma sunulması yaklaşık üç hafta sürmüştü. Bu sebeple Galaxy S22 sahiplerinin bu beta güncellemesine erişmesinden önce de benzer bir süre geçmesini görmemiz mümkün.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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