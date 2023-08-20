Samsung Galaxy S22 serisi kullanıcılarına müjde: One UI 6 beta güncellemesi çok yakında

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 serisi için One UI 6 beta sürümünün daha fazla ülkeye genişletildiğini duyurmuştu. Yakın bir zamanda ise topluluk forumunda Galaxy S22 serisi için yeni bir One UI 6 beta bölümü açıldığı ortaya çıktı.

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Topluluk forumunda Galaxy S22 serisi için yeni bir One UI 6 beta bölümü açıldı

Yakın zamanlarda, Samsung'un sunucularında Galaxy S22 Android 14 beta ürün yazılımı tespit edildi. Şimdilerde ise şirket, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki topluluk forumlarında 2022 amiral gemileri için özel bir One UI 6.0 bölümü açtı ve bu, Galaxy S22 serisi için ilk One UI 6.0 beta sürümünün yayınlanmasına çok az kaldığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 6.0 alt forumlarını ekledikten sonra, ilk beta sürümünün kullanıma sunulması yaklaşık üç hafta sürmüştü. Bu sebeple Galaxy S22 sahiplerinin bu beta güncellemesine erişmesinden önce de benzer bir süre geçmesini görmemiz mümkün.

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One UI 6 beta güncellemesi, Galaxy S22 kullanıcılarına sunulacak