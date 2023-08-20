Samsung Galaxy S22 serisi kullanıcılarına müjde: One UI 6 beta güncellemesi çok yakında

Topluluk forumunda Galaxy S22 serisi için yeni bir One UI 6 beta bölümü açıldı
Yakın zamanlarda, Samsung'un sunucularında Galaxy S22 Android 14 beta ürün yazılımı tespit edildi. Şimdilerde ise şirket, Hindistan ve Birleşik Krallık'taki topluluk forumlarında 2022 amiral gemileri için özel bir One UI 6.0 bölümü açtı ve bu, Galaxy S22 serisi için ilk One UI 6.0 beta sürümünün yayınlanmasına çok az kaldığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.