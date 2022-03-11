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    Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine kullanıcılardan yoğun ilgi

    Samsung’un 4 Mart itibarıyla Türkiye’de ön satışa sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, kullanıcılardan beklendiği üzere oldukça yoğun bir ilgi gördü.
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    Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine yoğun ilgi
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    Samsung’un yeni Galaxy S22 serisine Türkiye’de ilgi yoğun oldu. Güney Koreli şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en iyi akıllı kameraya sahip S22 serisi, bir önceki seriye kıyasla 3 katı fazla müşteri tarafından tercih edildi.

    Kullanıcılardan yoğun talep gören S22 serisinin ön satış döneminin bitimine sayılı gün kalırken, seriye olan talep de artmaya devam ediyor. Ön satış dönemi  13 Mart Pazar günü 23:59’da sona erecek. Bu dönemin sona ermesi ile birlikte S22 Ultra ile bu ön satış döneminden faydalanan tüketicilere sağlanan Watch4, S22+ ve S22 ile verilen Buds2 hediye fırsatları da sona ermiş olacak.

    Samsung Galaxy S22 fiyatları

    Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL’den, 22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL’den başlayan satış fiyatları ile satışa sunulacak.

    Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine yoğun ilgi
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    Galaxy S22 Ultra ise 22.999 TL’den başlayan satış fiyatıyla; Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.

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