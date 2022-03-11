Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine kullanıcılardan yoğun ilgi

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Samsung’un yeni Galaxy S22 serisine Türkiye’de ilgi yoğun oldu. Güney Koreli şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en iyi akıllı kameraya sahip S22 serisi, bir önceki seriye kıyasla 3 katı fazla müşteri tarafından tercih edildi.

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Kullanıcılardan yoğun talep gören S22 serisinin ön satış döneminin bitimine sayılı gün kalırken, seriye olan talep de artmaya devam ediyor. Ön satış dönemi 13 Mart Pazar günü 23:59’da sona erecek. Bu dönemin sona ermesi ile birlikte S22 Ultra ile bu ön satış döneminden faydalanan tüketicilere sağlanan Watch4, S22+ ve S22 ile verilen Buds2 hediye fırsatları da sona ermiş olacak.

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Samsung Galaxy S22 fiyatları

Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14.499 TL’den, 22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18.999 TL’den başlayan satış fiyatları ile satışa sunulacak.

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Galaxy S22 Ultra ise 22.999 TL’den başlayan satış fiyatıyla; Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri; 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy S22 serisinin ön satış dönemine yoğun ilgi