Samsung Galaxy S23 FE, global ve ABD'ye özel iki farklı işlemci ile piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, şimdilerde yeni ürünlerini piyasaya süreceği Galaxy Unpacked 2023 etkinliği için çalışıyor. Şirket bu etkinlikte Samsung Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Watch 6 serisini tanıtacak. Ancak küçük bir ihtimalde olsa Galaxy S23 FE'de bu lansmanda karşımıza çıkabilir. Zira cihazın global ve ABD versiyonları Geekbench'te ortaya çıktı.

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İşte Smasung Galaxy S23 FE'nin beklenen özellikleri:

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 serisinin yeni üyesi olması beklenen Galaxy S23 FE, Geekbench'te global ve ABD olmak üzere iki farklı seçenekle ortaya çıktı. Küresel varyant, 8 GB RAM ile 4 nm Exynos 2200 taşırken ABD varyantı, 8 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak.

Tam Boyutta Gör Geekbench testinde cihazın küresell versiyonu; çoklu çekirdekte 1613 skorunu elde ederken çoklu çekirdekte ise 4049 skoruyla karşımıza çıkmakta. ABD versiyonu ise tekli çekirdek testinde 1549, çoklu çekirdek testinde 3718 skorunu elde etti. Skorlara göre Exynos 2200 bir tık daha önde olsada Qualcomm genel olarak daha iyi bir seçim olarak algılanıyor. Öyle ki Samsung bu hafta Hindistan'da Snapdragon 888'den güç alan bir Galaxy S21 FE tanıttı.

Tam Boyutta Gör İki varyant arasında işlemcileri dışında bir farkın olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak bu bilgiler dışında önceki raporlara göre Galaxy S23 FE, 6.4 inç 120Hz AMOLED ekrana, 25W şarjlı 4.500mAh bataryaya ve 50MP ana kameraya sahip olacak. Ayrıca cihaz kutudan çıkarken Android 13 tabanlı One UI 5.1'i başlatması oldukça muhtemel.

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Samsung Galaxy S23 FE, iki farklı işlemci ile piyasaya sürülecek