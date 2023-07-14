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    Vivo Y36, Türkiye'de satışa çıktı! Vivo Y36 özellikleri ve fiyatı

    Vivo'nun yaklaşık 10 bin TL fiyata sahip şık tasarımlı yeni akıllı telefonu Vivo Y36, Türkiye'de satışa çıktı. Telefonu alanlara kablosuz kulaklık hediye ediliyor.
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    Vivo Y36 Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, fiyat/performans odaklı telefonlarını Türkiye’de satışa sunmaya ve model çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Vivo’nun Mayıs ayında tanıtımını yaptığı Vivo Y36 akıllı telefonu Türkiye’de satışa çıktı.

    Vivo Y36 fiyatı ne kadar? 💵

    Vivo Y36, 2 yıl garantiye ek 1 yıl uzatılmış garantisi ve 1.599 TL değerinde TWS2 ANC kulaklık hediyesiyle birlikte 10.999 TL’ye satılıyor. Myvivoshop.com üzerinden satın alabilirsiniz.

    Vivo Y36 gücünü Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM sunuluyor. Genişletilmiş RAM 3.0 teknolojisi sayesinde 8 GB sanal RAM alanı oluşturulabiliyor. Nokta çentikli ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekranla geliyor. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlüğe, ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip. 5.000 mAh pil bulunan telefonda 15 dakikada yüzde 30’a kadar şarj olabilen 44W FlashCharge teknolojisine yer veriliyor.

    Kutudan Android 13 ile Vivo Y36 için Vivo, iki büyük Android güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android güvenlik güncelleme garantisi veriyor.

    Vivo Y36 özellikleri 📱

    • Boyutlar: 164.06 x 76.17 x 8.07mm 
    • Ağırlık: 202 g
    • İşlemci: Snapdragon 680 
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)
    • İşletim sistemi: Funtouch OS 13, Android 13
    • Ekran: 6.64 inç, 2388x1080, 650 nit, LCD
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4 + 2 MP
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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