Samsung Galaxy S23 FE kamera özellikleri ortaya çıktı

Galaxy S23 FE kamera özellikleri detaylandı
Samsung, 2020 yılından bu yana Fan Edition modellerinde 32 megapiksel ön kamera sunuyor. Ancak, bu yıl Samsung'un Galaxy S23 FE'de yeni bir selfie kamerası sunması bekleniyor. Yeni sızıntıya göre, cihaz 10 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Bu, Galaxy S22 serisinde bulunan kamera sensörünün aynısı olabilir.
Raporlar, Galaxy S23 FE'nin arka kamera kurulumunun OIS destekliyeni bir 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağını zaten ortaya koymuştu. Yeni rapora göre, cihazda 3x optik zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak, bu da Galaxy S21 FE'de bulunan sensörün aynısı olabileceği anlamına geliyor. Şu anda cihazın ultra geniş kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Öte yandan diğer raporlar Galaxy S23 FE'nin Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç AMOLED ekranla geleceğini iddia etmişti. Bununla birlikte cihazın One UI 5.1.1 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi muhtemel. Donanım tarafındaysa S23 FE'nin Exynos 2200 yonga setine sahip olması bekleniyor. Şirketin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti versiyonunu bazı pazarlarda piyasaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belirsiz. Ayrıca cihazda 6GB / 8GB LPDDR5 RAM, 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama alanı ve 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 4,500mAh batarya olacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü