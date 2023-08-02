Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE kamera özellikleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy S23 FE için gündemde dolaşan bilgiler giderek artıyor. Gelen son bilgilere göre Galaxy S23 FE’nin selfie ve telefoto kamera detayları ortaya çıktı.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy S23 FE kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 FE'nin bu yılın devam eden çeyreğinde bir noktada resmiyet kazanması bekleniyor. Yakın tarihli bir rapor, cihazın yeni bir birincil kamera ile donatılacağını ortaya koymuştu. Şimdi ise GalaxyClub tarafından yayınlanan yeni bir haber, Galaxy S23 FE'nin ön ve telefoto kameraları hakkındaki bilgileri ortaya çıkardı.

    Galaxy S23 FE kamera özellikleri detaylandı

    Samsung, 2020 yılından bu yana Fan Edition modellerinde 32 megapiksel ön kamera sunuyor. Ancak, bu yıl Samsung'un Galaxy S23 FE'de yeni bir selfie kamerası sunması bekleniyor. Yeni sızıntıya göre, cihaz 10 megapiksel ön kamera ile donatılacak. Bu, Galaxy S22 serisinde bulunan kamera sensörünün aynısı olabilir.

    Raporlar, Galaxy S23 FE'nin arka kamera kurulumunun OIS destekliyeni bir 50 megapiksel ana kameraya sahip olacağını zaten ortaya koymuştu. Yeni rapora göre, cihazda 3x optik zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak, bu da Galaxy S21 FE'de bulunan sensörün aynısı olabileceği anlamına geliyor. Şu anda cihazın ultra geniş kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    Öte yandan diğer raporlar Galaxy S23 FE'nin Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç AMOLED ekranla geleceğini iddia etmişti. Bununla birlikte cihazın One UI 5.1.1 tabanlı Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi muhtemel. Donanım tarafındaysa S23 FE'nin Exynos 2200 yonga setine sahip olması bekleniyor. Şirketin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti versiyonunu bazı pazarlarda piyasaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belirsiz. Ayrıca cihazda 6GB / 8GB LPDDR5 RAM, 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama alanı ve 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj özelliğine sahip 4,500mAh batarya olacağı iddia ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    M
    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea no fps ne demek ayd disk yorum opel grandland 1.2 benzinli yorumları en az yakan 7 kişilik arabalar en iyi kuran meali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız