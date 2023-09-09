Samsung Galaxy S23 FE'nin ilk gerçek görüntüleri yayınlandı

Samsung'un yeni Fan Edition akıllı telefonu 19.5:9 en boy oranı ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik bir ekran taşıyacak. Cihazın 4.370 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyeceği de gelen haberler arasında.
Samsung Galaxy S23 FE neler sunacak?
Samsung Galaxy S23 FE, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak. Buna 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik edecek. Gövdesinin 76.5 × 158.0 × 8.2 mm boyutlarında ve 210 gram olacağı söyleniyor.
Samsung Galaxy S23 FE'nin Ekim ayında resmiyet kazanacağı bildiriliyor. Akıllı telefon muhtemelen ilk olarak Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek. Cihaz ilerleyen zamanlarda dünyanın diğer pazarlarında da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.