Tam Boyutta Gör Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden Samsung Galaxy S23 FE sonunda gün ışığına çıktı. Akıllı telefon TENAA veritabanında göründü. Böylelikle yeni uygun fiyatlı amiral gemisinin ilk gerçek görüntülerini görme şansına sahip olduk. Daha önce hep render göselleri yayınlanmıştı.

Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdı: Ekim ayında gelebilir 23 sa. önce eklendi

Samsung'un yeni Fan Edition akıllı telefonu 19.5:9 en boy oranı ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inçlik bir ekran taşıyacak. Cihazın 4.370 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyeceği de gelen haberler arasında.

Samsung Galaxy S23 FE neler sunacak?

Samsung Galaxy S23 FE, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak. Buna 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik edecek. Gövdesinin 76.5 × 158.0 × 8.2 mm boyutlarında ve 210 gram olacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun arka panelinde 50 + 8 + 12 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Tasarım açısından çok büyük yenilikler sunması beklenmiyor. Görünüşe bakılırsa cihaz Galaxy S23 ve Galaxy A54 5G moldellerine benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S23 FE'nin Ekim ayında resmiyet kazanacağı bildiriliyor. Akıllı telefon muhtemelen ilk olarak Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek. Cihaz ilerleyen zamanlarda dünyanın diğer pazarlarında da satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy S23 FE'nin ilk gerçek görüntüleri yayınlandı