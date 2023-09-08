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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdırıldı: Ekim ayında gelebilir

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy S23 FE'yi dördüncü çeyrekte piyasaya sürmesi bekleniyor. Çıkış için geri sayım başlarken akıllı telefonun fiyat etiketiyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdı: Ekim ayında gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 FE'nin 2023'ün dördüncü çeyreğinde global pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Merakla beklenen akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda çeşitli sertifika sitelerinde görüldü ve hatta Güney Koreli şirketin resmi web sitesinde bile listelendi.

    Yeni bir sızıntı Ekim ayında resmiyet kazanması beklenen Galaxy S23 FE'nin fiyat etiketini ortaya çıkarıyor. Güvenilir bir kaynak olan Abhishek Yadav'ın Twitter'da (X) paylaştığı bir gönderiye göre Galaxy S23 FE iki dahili depolama seçeneğiyle sunulacak.

    Galaxy S23 FE fiyatı

    Söz konusu modellerden 128 GB'lık olanı Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Buna karşın 256 GB olanı 59.999 rupi (725 dolar) fiyat etiketi taşıyacak. Yadav, Galaxy S23 FE için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

    Samsung Galaxy S23 FE ile ilgili söylentiler cihazın Ekim ayında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Gelen bilgilere göre akıllı telefon Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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