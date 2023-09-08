Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdırıldı: Ekim ayında gelebilir

Yeni bir sızıntı Ekim ayında resmiyet kazanması beklenen Galaxy S23 FE'nin fiyat etiketini ortaya çıkarıyor. Güvenilir bir kaynak olan Abhishek Yadav'ın Twitter'da (X) paylaştığı bir gönderiye göre Galaxy S23 FE iki dahili depolama seçeneğiyle sunulacak.
Galaxy S23 FE fiyatı
Söz konusu modellerden 128 GB'lık olanı Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Buna karşın 256 GB olanı 59.999 rupi (725 dolar) fiyat etiketi taşıyacak. Yadav, Galaxy S23 FE için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.
Samsung Galaxy S23 FE ile ilgili söylentiler cihazın Ekim ayında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Gelen bilgilere göre akıllı telefon Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.