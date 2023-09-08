Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdırıldı: Ekim ayında gelebilir

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 FE'nin 2023'ün dördüncü çeyreğinde global pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Merakla beklenen akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda çeşitli sertifika sitelerinde görüldü ve hatta Güney Koreli şirketin resmi web sitesinde bile listelendi.

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Yeni bir sızıntı Ekim ayında resmiyet kazanması beklenen Galaxy S23 FE'nin fiyat etiketini ortaya çıkarıyor. Güvenilir bir kaynak olan Abhishek Yadav'ın Twitter'da (X) paylaştığı bir gönderiye göre Galaxy S23 FE iki dahili depolama seçeneğiyle sunulacak.

Galaxy S23 FE fiyatı

Söz konusu modellerden 128 GB'lık olanı Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Buna karşın 256 GB olanı 59.999 rupi (725 dolar) fiyat etiketi taşıyacak. Yadav, Galaxy S23 FE için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

Samsung Galaxy S23 FE ile ilgili söylentiler cihazın Ekim ayında resmiyet kazanacağını gösteriyor. Gelen bilgilere göre akıllı telefon Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy S23 FE'nin fiyatı sızdı: Ekim ayında gelebilir