Samsung, Galaxy S23 serisinde 128 GB depolama kapasitesine elveda ediyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 serisiyle ilgilenen potansiyel alıcılar için olumlu haberler var. Görünüşe göre Samsung, dahili depolama konfigürasyonunu bu yeni serisinde değiştirecek ve önemli bir adım atacak. İddiaya göre Güney Koreli teknoloji devinin 2023’te 128 GB’lık versiyonlara yer vermeyecek.

Samsung, 128 GB'a veda ediyor

Şubat ayının başında Samsung, yeni Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerini tanıtacak. Artık sayılı günler kalan telefonlar hakkında da sızıntılar çoğalmaya başlamış vaziyette. Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’nın temel modelleri 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacak. Böylece 128 GB depolamayı artık görmeyeceğiz. Öte yandaGalaxy S23 Ultra’nın 512 GB ve 1 TB kapasite sunacağı daha dolu varyantları da olacak.

Galaxy S23: 8 GB RAM + 256 GB

Galaxy S23+: 8 GB RAM + 256 GB

Galaxy S23 Ultra: 12 GB RAM + 256 GB / 512 GB / 1 TB

Bununla birlikte Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinin temel versiyonlarında 8 GB RAM, Galaxy S23 Ultra’da ise 12 GB RAM göreceğiz. Daha önceki sızıntılarda Galaxy S23’ün 3900 mAh, Galaxy S23+’ın 4700 mAh ve Galaxy S23 Ultra’nın ise 5000 mAh pillere sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Tüm modellere ise hız aşırtılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongasının eşlik edeceği de biliniyor.

Samsung, Galaxy S23 serisinde tasarım anlamında büyük değişiklikler yapmayacak ancak kullanımı kolaylaştıracak önemli değişikliklerin olacağı da görülüyor. Sızan fotoğraflarda Galaxy S23 Ultra’nın ekranında kavisin çok daha az olacağı anlaşılıyor. Bu değişiklik hem S Pen kullanımını kolaylaştırabilir hem de mesaj yazarken yanlışlıkla ekrana dokunma sorununu çözebilir.

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Samsung Galaxy S23 serisinin RAM ve depolama detayları belli oldu