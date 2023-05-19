Samsung, Galaxy S23 Ultra için 2x portre modunu test ediyor

Güncelleme, Haziran ayında kullanıma sunulabilir
Tipster Ice Universe'in yaptığı paylaşıma göre Samsung, Galaxy S23 Ultra'nın portre modu için 2x seçeneğini test ediyor. 2x modu, 200 MP ana kameradan 50 MP kırpma kullanacak ve ardından görseli 12 MP'e düşürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.