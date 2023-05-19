Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, piyasadaki en iyi akıllı telefonlarını daha da geliştirmek için bazı güncellemeler yayına sunmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde Galaxy S23 Ultra'nın kamerasını iyileştirmek için çalışıyor. Test sürümünde test edilen bir özelliğe göre Galaxy S23 Ultra, yakında 2x portre moduna kavuşabilir.

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Güncelleme, Haziran ayında kullanıma sunulabilir

Tipster Ice Universe'in yaptığı paylaşıma göre Samsung, Galaxy S23 Ultra'nın portre modu için 2x seçeneğini test ediyor. 2x modu, 200 MP ana kameradan 50 MP kırpma kullanacak ve ardından görseli 12 MP'e düşürecek.

Tam Boyutta Gör Yayınlanacak güncelleme sadece 2x portre modunu içermeyecek. Tipster'ın paylaşımına göre 1.5 GB boyutunda olan güncelleme, beraberinde bir takım iyileştirmeleri de getirebilir. Güncellemenin Mayıs ayının sonlarına doğru veya Haziran ayının başlarında kullanıma sunulması bekleniyor. Son olarak Samsung'un diğer premium Galaxy telefonlarına 2x portre modu seçeneği getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Samsung, Galaxy S23 Ultra için 2x portre modunu test ediyor