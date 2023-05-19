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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S23 Ultra için 2x portre modunu test ediyor

    Samsung, piyasadaki en iyi cihazlarından Galaxy S23 Ultra'nın portre modu için 2x seçeneğini test ediyor. İşte Haziran ayına doğru piyasaya sürülmesi beklenen güncellemenin detayları:
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    Samsung, Galaxy S23 Ultra için 2x portre modunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, piyasadaki en iyi akıllı telefonlarını daha da geliştirmek için bazı güncellemeler yayına sunmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde Galaxy S23 Ultra'nın kamerasını iyileştirmek için çalışıyor. Test sürümünde test edilen bir özelliğe göre Galaxy S23 Ultra, yakında 2x portre moduna kavuşabilir.

    Güncelleme, Haziran ayında kullanıma sunulabilir

    Tipster Ice Universe'in yaptığı paylaşıma göre Samsung, Galaxy S23 Ultra'nın portre modu için 2x seçeneğini test ediyor. 2x modu, 200 MP ana kameradan 50 MP kırpma kullanacak ve ardından görseli 12 MP'e düşürecek. 

    Samsung, Galaxy S23 Ultra için 2x portre modunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yayınlanacak güncelleme sadece 2x portre modunu içermeyecek. Tipster'ın paylaşımına göre 1.5 GB boyutunda olan güncelleme, beraberinde bir takım iyileştirmeleri de getirebilir. Güncellemenin Mayıs ayının sonlarına doğru veya Haziran ayının başlarında kullanıma sunulması bekleniyor. Son olarak Samsung'un diğer premium Galaxy telefonlarına 2x portre modu seçeneği getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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