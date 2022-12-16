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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın maket görselleri sızdırıldı!

    Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri sızdırılmaya devam ederken, yeni paylaşılan dummy görüntüleri tasarım hakkında bir izlenim veriyor. S23 Ultra modelini selefinden ayırt etmek çok zor olacak gibi.
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    samsung s23 & s23 ultra dummy Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Samsung’un beklenen Galaxy S23 serisinin ilk resmî olmayan görüntülerini gördük. S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra’ya oldukça benzeyecek, Galaxy S23 ile S23 Plus arasındaki farklar daha belirgin olacak gibi görünüyor. Yeni paylaşılan Samsung S23 serisi dummy görselleri ile bu onaylandı.

    Düz S23, daha fazla dikkat çekecek gibi

    samsung galaxy s23 dummy maket Tam Boyutta Gör
    Maket görüntülerin Galaxy S23 ve S23 Ultra modeli olduğu söyleniyor. Dummy, bildiğiniz üzere üreticinin kendisinden alınan bilgilere dayanarak hazırlanmış sahte telefonlar. Samsung S23 bu tasarımla gelebilir. S23 modeli için kamera tasarımı net bir şekilde görülüyor. Artık lenslere ayrılmış büyük bir alan yok ama kamera çıkıntısı daha fazla. Bu kamera düzenini S22 Ultra ve Galaxy A32 gibi cihazlarda gördük; 2023’te Samsung’un vazgeçilmez kamera tasarımı bu olacak gibi görünüyor.

    S22 Ultra ile aynı tasarım

    samsung s23 ultra dummy maket Tam Boyutta Gör
    Güncellenen kameralara ek olarak Galaxy S23 ve S23+, neredeyse sade bir tasarıma sahip. Sağ tarafta tuşlar, altta bağlantı noktası dışında görüntüyü belirleyen, şık metal çerçeve. Her dummy telefonda olduğu gibi kameralar aynı gözüküyor. Örneğin; periskop kamera nasıl olacak? belli değil. Elbette final tasarımı farklı olacak. S23 Ultra modelinde tasarım anlamında hiçbir değişiklik yok gibi. Görünüşe göre, önceki modelle kıyaslandığında dışarıdan bakıldığında aynı, donanımda geliştirmelerin yapıldığı bir cihazla karşılaşacağız.

    Samsung’un Şubat ayında Galaxy S23’ü tanıtması, Mart başında da satışa sunması bekleniyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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