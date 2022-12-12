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    Samsung Galaxy S23 Ultra, ilk büyük sertifikasını aldı: İşte S23 Ultra özellikleri

    Samsung Galaxy S23 serisinin Şubat 2023’te resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Serinin en pahalı modeli olacak Galaxy S23 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı.     
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    samsung s23 ultra özellikleri tenaa sertifika Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 serisinin Şubat 2023’te resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Serinin en pahalı modeli olacak Galaxy S23 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı.

    Samsung, Şubat 2023 ilk haftasında Galaxy S23 ailesini tanıtacak; en azından beklentiler bu yönde. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç model göreceğiz. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’nin özel sürümü ile güçlendirilecek Samsung S23 ailesinin en üst seviye modeli olacak S23 Ultra, TENAA sertifikasını aldı ve cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

    samsung galaxy s23 ultra tenaa sertifika Tam Boyutta Gör
    SM-G9180 model numarasıyla görünen Galaxy S23 Ultra, 6.8 inç QHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacak. 8 çekirdekli işlemci, biri 3.36GHz, diğer iki 2.8GHz ve 2GHz hızında çalışan üç CPU kümesine sahip olacak; yani, işlemci normalden daha yüksek hızlarda çalışacak.

    200MP kamerayla gelmeyebilir

    8GB/12GB RAM, 256GB/512GB/1TB depolama alanı seçenekleriyle gelecek telefonda dörtlü arka kamera kurulumu göreceğiz ancak birincil kamera 200MP yerine 108MP olabilir. S23 Ultra’nın ana kamerasının S22 Ultra’da bulunan aynı 108MP ISOCELL HM3 sensörü kullanabileceği söyleniyor. 108 megapiksel ana kameraya 12MP telefoto, 12MP ultra geniş, 2MP başka bir sensör eşlik edecek. Ön kamera, 40MP lens yerine 12MP lens kullanacak. 233 gram ağırlığında olacak telefon, 4855 mAh bataryadan (5000 mAh olarak pazarlanacak) güç alacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç, QHD çözünürlük (3088x1440), 16.7 milyon renk derinliği, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (3.36GHz)
    • Bellek: 8GB / 12GB
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Batarya: 4855 mAh (25W hızlı şarj)
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9mm, 233g
    • Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz kilidi açma 
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