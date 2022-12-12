Samsung Galaxy S23 Ultra, ilk büyük sertifikasını aldı: İşte S23 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 serisinin Şubat 2023’te resmî olarak tanıtılması bekleniyor. Serinin en pahalı modeli olacak Galaxy S23 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy S23 kamera: 8K 30fps video kaydı 1 gün önce eklendi

Samsung, Şubat 2023 ilk haftasında Galaxy S23 ailesini tanıtacak; en azından beklentiler bu yönde. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç model göreceğiz. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’nin özel sürümü ile güçlendirilecek Samsung S23 ailesinin en üst seviye modeli olacak S23 Ultra, TENAA sertifikasını aldı ve cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör SM-G9180 model numarasıyla görünen Galaxy S23 Ultra, 6.8 inç QHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacak. 8 çekirdekli işlemci, biri 3.36GHz, diğer iki 2.8GHz ve 2GHz hızında çalışan üç CPU kümesine sahip olacak; yani, işlemci normalden daha yüksek hızlarda çalışacak.

200MP kamerayla gelmeyebilir

8GB/12GB RAM, 256GB/512GB/1TB depolama alanı seçenekleriyle gelecek telefonda dörtlü arka kamera kurulumu göreceğiz ancak birincil kamera 200MP yerine 108MP olabilir. S23 Ultra’nın ana kamerasının S22 Ultra’da bulunan aynı 108MP ISOCELL HM3 sensörü kullanabileceği söyleniyor. 108 megapiksel ana kameraya 12MP telefoto, 12MP ultra geniş, 2MP başka bir sensör eşlik edecek. Ön kamera, 40MP lens yerine 12MP lens kullanacak. 233 gram ağırlığında olacak telefon, 4855 mAh bataryadan (5000 mAh olarak pazarlanacak) güç alacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra beklenen özellikleri

Ekran : 6.8 inç, QHD çözünürlük (3088x1440), 16.7 milyon renk derinliği, AMOLED

: 6.8 inç, QHD çözünürlük (3088x1440), 16.7 milyon renk derinliği, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (3.36GHz)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (3.36GHz) Bellek : 8GB / 12GB

: 8GB / 12GB Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Batarya : 4855 mAh (25W hızlı şarj)

: 4855 mAh (25W hızlı şarj) Boyut ve ağırlık : 163.4 x 78.1 x 8.9mm, 233g

: 163.4 x 78.1 x 8.9mm, 233g Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz kilidi açma

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Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri sızdırıldı