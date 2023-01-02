Apple, iPhone'lar için kablosuz ters şarj patenti aldı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Günümüzde Samsung başta olmak üzere birçok Android akıllı telefon üreticisi, kablosuz şarj teknolojisini destekleyen cihazların, başka cihazları şarj etmesini sağlayan ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Bu teknolojiyi uzun zamandır iPhone modellerine getirmeyi planlayan Apple ise, bugün bir kez daha gündeme geldi.

iPhone 15 ters kablosuz şarj desteği sunabilir

İlk olarak 2020 yılında MacRumors, Apple'ın ters kablosuz şarj özelliği hakkında FCC'ye başvuruda bulunduğunu iddia etmişti. Ancak kısa bir süre sonra Apple analisti Mark Gurman, bu özelliğin yakın vadede pek olası olmadığını söyledi. Şimdi ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patent, Apple'ın bu yönde çalışmalara devam ettiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni patente göre Apple, yeni kablosuz şarj teknolojisi için mıknatıs destekli manyetik bir hizalama sistemi kullanmayı planlıyor. Bilindiği üzere kablosuz şarj destekli cihazlar, şarj yüzeyinin düzgün temas etmemesi sonucunda yetersiz bir performans gösterebiliyor. Bu sorunu çözmek için Apple, MagSafe sisteminde karşımıza çıkan ve cihazları hizada tutabilen manyetik bir düzenek kullanacak.

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Şu anda iPhone'ların arkasında yer alan kablosuz şarj sistemi, Apple Watch gibi daha küçük cihazları desteklemeyen büyük bir bobinle sınırlı. Ancak yeni patent ile Apple, AirPods'ların yanı sıra Apple Watch, Mac ve iPad'ler için yeni bir sisteme geçiş yapabilir. Bu teknolojinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor olsa da Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesinde karşımıza çıkabilir.

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Apple, iPhone'lar için yeni bir kablosuz şarj patenti aldı!