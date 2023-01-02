Apple, iPhone'lar için kablosuz ters şarj patenti aldı: Neler sunacak?

iPhone 15 ters kablosuz şarj desteği sunabilir
İlk olarak 2020 yılında MacRumors, Apple'ın ters kablosuz şarj özelliği hakkında FCC'ye başvuruda bulunduğunu iddia etmişti. Ancak kısa bir süre sonra Apple analisti Mark Gurman, bu özelliğin yakın vadede pek olası olmadığını söyledi. Şimdi ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patent, Apple'ın bu yönde çalışmalara devam ettiğini gösteriyor.
Şu anda iPhone'ların arkasında yer alan kablosuz şarj sistemi, Apple Watch gibi daha küçük cihazları desteklemeyen büyük bir bobinle sınırlı. Ancak yeni patent ile Apple, AirPods'ların yanı sıra Apple Watch, Mac ve iPad'ler için yeni bir sisteme geçiş yapabilir. Bu teknolojinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor olsa da Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesinde karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d