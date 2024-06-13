Samsung Galaxy S24 FE, Exynos 2400 ile Geekbench'te göründü

S24 FE ilgili şuana kadar ortaya çıkan bilgilere göre, telefonun 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı sunacağı iddia ediliyor. 128 GB'lık modellerin ise UFS 3.1 ile sınırlı olabileceği söyleniyor.
Kamera tarafında, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan 50 MP ISOCELL GN3 sensörünün yer alması bekleniyor. Ekran boyutunun ise büyüyerek 6.7 inç'e yükseleceği iddialar arasında. Telefon muhtemelen önceki modele benzer bir tasarıma ve 4.500mAh bataryaya, ayrıca 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarja sahip olacak.
Galaxy S24 FE'nin en erken sonbahar sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.