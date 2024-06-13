Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE, Exynos 2400 ile Geekbench'te göründü

    Samsung'un üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Galaxy S24 FE, Geekbench testinde göründü. Telefon hangi özelliklerle ve ne zaman gelecek?                         
    Samsung Galaxy S24 FE, Exynos 2400 ile Geekbench'te göründü Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi modellerinin kırpılmış versiyonu olan "Fan Edition" serisinin en son halkası Galaxy S24 FE üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen bilgiler, telefonun Galaxy S24 ve S24 Plus'ta yer alan Exynos 2400 işlemcisiyle geleceği doğruluyor. Ancak Amerika pazarı için Samsung, Snapdragon işlemci tercihinde bulunabilir, şuan için bunu bilmiyoruz.

    Galaxy S24 FE, Geekbench listelerinde göründü

    Samsung Galaxy S24 FE, Exynos 2400 ile Geekbench'te göründü
    Telefonun işlemcisiyle ilgili ayrıntılar Geekbench listesinde ortaya çıktı. Model numarası SM-S721B olan Galaxy S24 FE'nin, tek çekirdekte 2.047, çok çekirdek testlerinde ise 6.289 puan aldığı görülüyor. Ancak Galaxy S24 FE'deki performans çekirdeği Cortex-X4, standart Exynos 2400'ün 3,21 GHz hızından biraz daha düşük olan 3,11 GHz hızında çalışıyor. Xclipse 940 GPU'su gibi diğer özelliklerin aynı olduğu görülüyor. Dolayısıyla Samsung yüksek saat hızına çıkamayan çipleri  S24 FE'de tercih etmiş olabilir.

    S24 FE ilgili şuana kadar ortaya çıkan bilgilere göre, telefonun 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı sunacağı iddia ediliyor. 128 GB'lık modellerin ise UFS 3.1 ile sınırlı olabileceği söyleniyor.

    Kamera tarafında, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan 50 MP ISOCELL GN3 sensörünün yer alması bekleniyor. Ekran boyutunun ise büyüyerek 6.7 inç'e yükseleceği iddialar arasında. Telefon muhtemelen önceki modele benzer bir tasarıma ve 4.500mAh bataryaya, ayrıca 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarja sahip olacak. 

    Galaxy S24 FE'nin en erken sonbahar sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ramazan yetgin mi mehmet celal özyıldız mı askerlik 2. kez tecil edilir mi stilizan 1 mg ne zaman etki eder 103.03 yılda bir sağlık kontrolü nasıl yapılır boğazımın sol tarafı ağrıyor yutkunamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15.6
    Dell Inspiron 15.6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız