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Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi modellerinin kırpılmış versiyonu olan "Fan Edition" serisinin en son halkası Galaxy S24 FE üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen bilgiler, telefonun Galaxy S24 ve S24 Plus'ta yer alan Exynos 2400 işlemcisiyle geleceği doğruluyor. Ancak Amerika pazarı için Samsung, Snapdragon işlemci tercihinde bulunabilir, şuan için bunu bilmiyoruz.

Galaxy S24 FE, Geekbench listelerinde göründü

Telefonun işlemcisiyle ilgili ayrıntılar Geekbench listesinde ortaya çıktı. Model numarası SM-S721B olan Galaxy S24 FE'nin, tek çekirdekte 2.047, çok çekirdek testlerinde ise 6.289 puan aldığı görülüyor. Ancak Galaxy S24 FE'deki performans çekirdeği Cortex-X4, standart Exynos 2400'ün 3,21 GHz hızından biraz daha düşük olan 3,11 GHz hızında çalışıyor. Xclipse 940 GPU'su gibi diğer özelliklerin aynı olduğu görülüyor. Dolayısıyla Samsung yüksek saat hızına çıkamayan çipleri S24 FE'de tercih etmiş olabilir.

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S24 FE ilgili şuana kadar ortaya çıkan bilgilere göre, telefonun 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı sunacağı iddia ediliyor. 128 GB'lık modellerin ise UFS 3.1 ile sınırlı olabileceği söyleniyor.

Kamera tarafında, Galaxy S24, S23 ve S23 FE'de karşımıza çıkan 50 MP ISOCELL GN3 sensörünün yer alması bekleniyor. Ekran boyutunun ise büyüyerek 6.7 inç'e yükseleceği iddialar arasında. Telefon muhtemelen önceki modele benzer bir tasarıma ve 4.500mAh bataryaya, ayrıca 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarja sahip olacak.

Galaxy S24 FE'nin en erken sonbahar sonlarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Telefonla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Samsung Galaxy S24 FE, Exynos 2400 ile Geekbench'te göründü