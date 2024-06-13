Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden pahalı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte ise Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Flip 6 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı

Kaçıranlar için geçtiğimiz saatlerde Samsung Galaxy Z Fold6'nın fiyatı sızdırılmış ve 100 dolar daha pahalı olacağı aktarılmıştı. Şimdi ise benzer bir haber Galaxy Z Flip 6 için paylaşıldı. Üstelik bu değişiklik tüm depolama seçeneklerinde geçerli olacak. Sızdırılan fiyatlara göre Galaxy Z Flip 6'nın 256GB sürümü 1.099 dolar, 512GB sürümü ise 1.219 dolar olacak.

Ayrıca Gümüş, sarı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak 187 gram ağırlığa ve 6,7" ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Fiyat artışının nedeni ise henüz açıklanmadı ve sızdırılan listenin ABD pazarını konu aldığını hatırlatalım. Ancak bunun diğer pazarlara da yansıması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, bildiğiniz gibi Galaxy AI özelliklerini destekleyecek ve Galaxy S24 (ve önceki sürümler) serisinde gördüklerimize ek olarak bazı yeni özelliklerin de dahil edilmesi bekleniyor. Bu da fiyat artışının bir kısmını telafi edebilir.

Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklenecek bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 1-120Hz değişken yenileme hızı sunması muhtemel. Kapak bölümünde ise bir önceki modelde olduğu gibi 3.4 inç AMOLED panel bulunacak. Ancak bu kez 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise 8GB/12GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız.

Galaxy Z Flip 6'nın iyileştirme göreceği alanlardan biri de pil ömrü. Sızıntılar, Z Flip 5'te bulunan 3,700mAh'a kıyasla 4,000mAh bir pil kapasitesine işaret ediyor. Kamera bölümüne gelirsek, Z Flip 5'te bulunan 12MP sensörden yeni 50MP birincil sensöre geçiş yapılacağı doğrulandı. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesinde önemli bir iyileşme sağlayabilir. İkincil ultra geniş kamera ve selfie kamerasının aynı kalması bekleniyor.

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Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden pahalı