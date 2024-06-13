Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden pahalı

Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı
Kaçıranlar için geçtiğimiz saatlerde Samsung Galaxy Z Fold6'nın fiyatı sızdırılmış ve 100 dolar daha pahalı olacağı aktarılmıştı. Şimdi ise benzer bir haber Galaxy Z Flip 6 için paylaşıldı. Üstelik bu değişiklik tüm depolama seçeneklerinde geçerli olacak. Sızdırılan fiyatlara göre Galaxy Z Flip 6'nın 256GB sürümü 1.099 dolar, 512GB sürümü ise 1.219 dolar olacak.
Ayrıca Gümüş, sarı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak 187 gram ağırlığa ve 6,7" ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Fiyat artışının nedeni ise henüz açıklanmadı ve sızdırılan listenin ABD pazarını konu aldığını hatırlatalım. Ancak bunun diğer pazarlara da yansıması bekleniyor.
Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, bildiğiniz gibi Galaxy AI özelliklerini destekleyecek ve Galaxy S24 (ve önceki sürümler) serisinde gördüklerimize ek olarak bazı yeni özelliklerin de dahil edilmesi bekleniyor. Bu da fiyat artışının bir kısmını telafi edebilir.
Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler
Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.
Galaxy Z Flip 6'nın iyileştirme göreceği alanlardan biri de pil ömrü. Sızıntılar, Z Flip 5'te bulunan 3,700mAh'a kıyasla 4,000mAh bir pil kapasitesine işaret ediyor. Kamera bölümüne gelirsek, Z Flip 5'te bulunan 12MP sensörden yeni 50MP birincil sensöre geçiş yapılacağı doğrulandı. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesinde önemli bir iyileşme sağlayabilir. İkincil ultra geniş kamera ve selfie kamerasının aynı kalması bekleniyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_samsung_galaxy_z_fold6_is_expected_to_cost_more_than_its_predecessor-news-63260.php https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_flip6_will_be_more_expensive_too-news-63268.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.