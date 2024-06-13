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    Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden pahalı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 netleşmeye başladı. Şimdi de Galaxy Z Flip 6'nın muhtemel fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden pahalı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte ise Galaxy RingGalaxy Watch 7 ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılması bekleniyor. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Flip 6 için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

    Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı

    Kaçıranlar için geçtiğimiz saatlerde Samsung Galaxy Z Fold6'nın fiyatı sızdırılmış ve 100 dolar daha pahalı olacağı aktarılmıştı. Şimdi ise benzer bir haber Galaxy Z Flip 6 için paylaşıldı. Üstelik bu değişiklik tüm depolama seçeneklerinde geçerli olacak. Sızdırılan fiyatlara göre Galaxy Z Flip 6'nın 256GB sürümü 1.099 dolar, 512GB sürümü ise 1.219 dolar olacak.

    Ayrıca Gümüş, sarı ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak 187 gram ağırlığa ve 6,7" ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Fiyat artışının nedeni ise henüz açıklanmadı ve sızdırılan listenin ABD pazarını konu aldığını hatırlatalım. Ancak bunun diğer pazarlara da yansıması bekleniyor. 

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, bildiğiniz gibi Galaxy AI özelliklerini destekleyecek ve Galaxy S24 (ve önceki sürümler) serisinde gördüklerimize ek olarak bazı yeni özelliklerin de dahil edilmesi bekleniyor. Bu da fiyat artışının bir kısmını telafi edebilir.

    Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

    Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.

    Galaxy Z Flip 6'nın fiyatı ortaya çıktı: Beklenenden pahalı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklenecek bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 1-120Hz değişken yenileme hızı sunması muhtemel. Kapak bölümünde ise bir önceki modelde olduğu gibi 3.4 inç AMOLED panel bulunacak. Ancak bu kez 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise 8GB/12GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız.  

    Galaxy Z Flip 6'nın iyileştirme göreceği alanlardan biri de pil ömrü. Sızıntılar, Z Flip 5'te bulunan 3,700mAh'a kıyasla 4,000mAh bir pil kapasitesine işaret ediyor. Kamera bölümüne gelirsek, Z Flip 5'te bulunan 12MP sensörden yeni 50MP birincil sensöre geçiş yapılacağı doğrulandı. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesinde önemli bir iyileşme sağlayabilir. İkincil ultra geniş kamera ve selfie kamerasının aynı kalması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_samsung_galaxy_z_fold6_is_expected_to_cost_more_than_its_predecessor-news-63260.php https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_z_flip6_will_be_more_expensive_too-news-63268.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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