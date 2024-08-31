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    Anlık Bildirim

    FCC sayesinde Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü, FCC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. İşte cihazın muhtemel tasarımı ve beklenen özellikleri:
    FCC sayesinde Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung'un, Galaxy S24 FE'yi küresel pazarlar için Eylül sonu veya Ekim başında duyurması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise FCC sertifika sitesinde Galaxy S24 FE'nin ABD versiyonu tespit edildi ve böylece cihazın canlı görüntüsü de ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü:

    Yakın bir zamanda ortaya çıkan FCC sertifikası, Samsung'un yakında SM-S72U model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğruladı. Bu model numarası ise Samsung Galaxy S24 FE'nin ABD versiyonuna ait. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te de listelene cihaz, Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz) , NFC , Bluetooth, 5G, LTE, GSM ve daha fazlasıyla donatacağını ortaya çıkmıştı.

    FCC sayesinde Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    FCC listesi ise, yaklaşan Galaxy S24 FE'nin Wi-Fi 6E bağlantısını ve kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini ortaya çıkardı. Test yapılandırmaları, cihazın ayrıca 9W'a kadar ters kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağını belirtmekte. Akıllı telefonun canlı görüntüleri de test sırasında ortaya çıktı ve yuvarlatılmış köşelere sahip düz ekranı doğruladı.

    FCC'ye göre cihaz 162 x 77,3 mm ölçülerinde olması beklenen cihazın Geekbench sonuçları cihazın, Exynos 2400 SoC tarafından destekleneceğini ortaya koymuştu. Son olarak akıllı telefonun beklenen diğer özellikleri arasında ise 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, telefoto kameralı üçlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası yer almakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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