FCC sayesinde Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü:
Yakın bir zamanda ortaya çıkan FCC sertifikası, Samsung'un yakında SM-S72U model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğruladı. Bu model numarası ise Samsung Galaxy S24 FE'nin ABD versiyonuna ait. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te de listelene cihaz, Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz) , NFC , Bluetooth, 5G, LTE, GSM ve daha fazlasıyla donatacağını ortaya çıkmıştı.
FCC'ye göre cihaz 162 x 77,3 mm ölçülerinde olması beklenen cihazın Geekbench sonuçları cihazın, Exynos 2400 SoC tarafından destekleneceğini ortaya koymuştu. Son olarak akıllı telefonun beklenen diğer özellikleri arasında ise 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, telefoto kameralı üçlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası yer almakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.