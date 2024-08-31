FCC sayesinde Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un, Galaxy S24 FE'yi küresel pazarlar için Eylül sonu veya Ekim başında duyurması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise FCC sertifika sitesinde Galaxy S24 FE'nin ABD versiyonu tespit edildi ve böylece cihazın canlı görüntüsü de ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü:

Yakın bir zamanda ortaya çıkan FCC sertifikası, Samsung'un yakında SM-S72U model numarasına sahip yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğruladı. Bu model numarası ise Samsung Galaxy S24 FE'nin ABD versiyonuna ait. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te de listelene cihaz, Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz) , NFC , Bluetooth, 5G, LTE, GSM ve daha fazlasıyla donatacağını ortaya çıkmıştı.

Tam Boyutta Gör FCC listesi ise, yaklaşan Galaxy S24 FE'nin Wi-Fi 6E bağlantısını ve kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini ortaya çıkardı. Test yapılandırmaları, cihazın ayrıca 9W'a kadar ters kablosuz şarj teknolojisine sahip olacağını belirtmekte. Akıllı telefonun canlı görüntüleri de test sırasında ortaya çıktı ve yuvarlatılmış köşelere sahip düz ekranı doğruladı.

FCC'ye göre cihaz 162 x 77,3 mm ölçülerinde olması beklenen cihazın Geekbench sonuçları cihazın, Exynos 2400 SoC tarafından destekleneceğini ortaya koymuştu. Son olarak akıllı telefonun beklenen diğer özellikleri arasında ise 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran, telefoto kameralı üçlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası yer almakta.

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FCC sayesinde Galaxy S24 FE'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı