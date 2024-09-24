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Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi modellerinin hemen altına konumlandırıdığı Galaxy S24 FE modeli çok yakında geliyor. Geçtiğimiz günlerde telefonun 26 Eylül'de tanıtılabileceğini sizlere aktarmıştık. Bu bilgi henüz doğrulanmasa da, telefonun kutu açılışını ve özelliklerini gösteren tanıtım videosu ortaya çıktı.

Videoda, Galaxy S24 FE'nin siyah sade bir kutu içerisinde geldiği görülüyor. Diğer Samsung telefonlar gibi kutudan şarj aleti çıkmıyor ve sadece siyah renkli şarj kablosuyla birlikte geliyor. Bunun dışında telefonun mavi, grafit, gri, nane ve sarı renklerde satışa sunulacağını öğreniyoruz.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri

Videoda ayrıca Galaxy FE serisindeki en güçlü kameranın olduğu ve düşük ışıkta çok iyi portre fotoğrafların çekilebileceği vurgulanıyor. Kamera sistemi 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP 3x optik zoom telefoto kamera ve 10 MP selfie kamerasından oluşuyor.

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Telefonun kalbinde ise Samsung'un kendi yonga seti Exynos 2400e yonga seti yer alıyor. 6,7 inç büyüklüğünde ekranla gelecek olan S24 FE, 1.900 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilecek. Ekran ayrıca Gorilla Glass Victus+ ile korunacak. Galaxy FE serilerinin en çok eleştirilen tarafı olan batarya konusunda da iyileştirmeye gidilerek 4700 mAh kapasiteli pil eklenmiş. Samsung'un iddiasına göre telefon 28 saate kadar video oynatabilecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgiye göre Galaxy S24 FE'nin 128 GB'lık versiyonu ABD'de 649 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 256 GB'lık versiyonu ise 709 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S23 FE'ye kıyasla 50 dolarlık bir artışın gerçekleştiğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy S24 FE'nin kutu açılış videosu ortaya çıktı