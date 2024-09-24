Samsung Galaxy S24 FE'nin kutu açılış videosu ortaya çıktı

Videoda, Galaxy S24 FE'nin siyah sade bir kutu içerisinde geldiği görülüyor. Diğer Samsung telefonlar gibi kutudan şarj aleti çıkmıyor ve sadece siyah renkli şarj kablosuyla birlikte geliyor. Bunun dışında telefonun mavi, grafit, gri, nane ve sarı renklerde satışa sunulacağını öğreniyoruz.
Samsung Galaxy S24 FE özellikleri
Videoda ayrıca Galaxy FE serisindeki en güçlü kameranın olduğu ve düşük ışıkta çok iyi portre fotoğrafların çekilebileceği vurgulanıyor. Kamera sistemi 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP 3x optik zoom telefoto kamera ve 10 MP selfie kamerasından oluşuyor.
Telefonun kalbinde ise Samsung'un kendi yonga seti Exynos 2400e yonga seti yer alıyor. 6,7 inç büyüklüğünde ekranla gelecek olan S24 FE, 1.900 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabilecek. Ekran ayrıca Gorilla Glass Victus+ ile korunacak. Galaxy FE serilerinin en çok eleştirilen tarafı olan batarya konusunda da iyileştirmeye gidilerek 4700 mAh kapasiteli pil eklenmiş. Samsung'un iddiasına göre telefon 28 saate kadar video oynatabilecek.
Daha önce ortaya çıkan bilgiye göre Galaxy S24 FE'nin 128 GB'lık versiyonu ABD'de 649 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 256 GB'lık versiyonu ise 709 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S23 FE'ye kıyasla 50 dolarlık bir artışın gerçekleştiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)