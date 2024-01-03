Bekleyiş sona erdi: Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisini 17 Ocak'ta Türkiye saati ile 21:00'da tanıtacağını resmi olarak açıkladı. Açıklama Samsung Avustralya Twitter (X) hesabından yapıldı.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç farklı telefonun tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği San Jose, Kaliforniya'da gerçekleştirilecek.

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Etkinlikte ana odak noktası Galaxy AI olacak. Yapay zeka özelliklerinin ön plana çıkacağı telefonlar, sesli görüşmelerinde gerçek zamanlı dil çevirisi, duvar kağıdı oluşturma, Samsung Notes'ta notları özetleme gibi birçok yeniliğe sahip olacak. Kamera tarafında da yapay zeka desteğiyle ne gibi gelişmelerin olacağı merak konusu olacak.

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Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihi belli oldu