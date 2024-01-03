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    Anlık Bildirim

    Bekleyiş sona erdi: Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Samsung, Galaxy S24 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin tarihini açıkladı. 17 Ocak'ta Türkiye saati ile 21:00'da yapılacak etkinlik ile Galaxy S24 serisi gün yüzüne çıkacak.
    Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisini 17 Ocak'ta Türkiye saati ile 21:00'da tanıtacağını resmi olarak açıkladı. Açıklama Samsung Avustralya Twitter (X) hesabından yapıldı.

    Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç farklı telefonun tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2024 etkinliği San Jose, Kaliforniya'da gerçekleştirilecek.

    Etkinlikte ana odak noktası Galaxy AI olacak. Yapay zeka özelliklerinin ön plana çıkacağı telefonlar, sesli görüşmelerinde gerçek zamanlı dil çevirisi, duvar kağıdı oluşturma, Samsung Notes'ta notları özetleme gibi birçok yeniliğe sahip olacak. Kamera tarafında da yapay zeka desteğiyle ne gibi gelişmelerin olacağı merak konusu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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