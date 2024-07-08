Samsung, Galaxy S24 serisiyle One UI 7'yi test ediyor

Ancak bu, güncellemenin yakında geleceği anlamına gelmiyor. Android 15 ve One UI 7'den önce One UI 6.1.1 güncellemesi var. One UI 6.1.1 sürümü, 10 Temmuz'da Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile yayınlanacak. Mevcut Galaxy Z Fold ve Flip ile birlikte katlanır olmayan modellere ne zaman gelecek henüz belli değil.
One UI 7 ne zaman tanıtılacak?
Samsung, 3 Ekim 2024’te planladığı geliştiriciler konferasında One UI 7’yi tanıtacak.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/07/08/one-ui-7-testing-moves-to-next-phase-for-galaxy-s24-series/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-android-15-one-ui-7-benchmark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.