Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S24 serisi için Android 15 ve One UI 7 üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Ancak, One UI’ın yeni sürümü üzerinde çalışan Galaxy S24+, popüler kıyaslama platformu Geekbench’te ortaya çıktı. Samsung, Galaxy cihazları için bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesine ilişkin geliştirme sürecini hızlandırmış gibi görünüyor.

Samsung açıkladı: Galaxy AI ne zaman ücretli olacak? 2 gün önce eklendi

Ancak bu, güncellemenin yakında geleceği anlamına gelmiyor. Android 15 ve One UI 7'den önce One UI 6.1.1 güncellemesi var. One UI 6.1.1 sürümü, 10 Temmuz'da Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile yayınlanacak. Mevcut Galaxy Z Fold ve Flip ile birlikte katlanır olmayan modellere ne zaman gelecek henüz belli değil.

One UI 7 ne zaman tanıtılacak?

Samsung, 3 Ekim 2024’te planladığı geliştiriciler konferasında One UI 7’yi tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung, Galaxy S24 serisiyle One UI 7'yi test ediyor