Samsung Galaxy S24 Ultra, çok dayanıklı ve yansıma önleyici ekran korumasıyla geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy AI özellikleriyle yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Galaxy S24 serisi, S23’e benzese de yeni yapay zeka özelliklerinin ötesinde göründüğünden fazlasını sunuyorlar. Samsung, Galaxy S24 serisini daha sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak üretti ve her telefonda düz çerçeve kullandı. Ancak üç model arasında tasarım ve yapı açısından en köklü değişiklikler Galaxy S24 Ultra modelindeydi.

Samsung Galaxy S24 & S24 Plus ve S24 Türkiye fiyatları 2 sa. önce eklendi

Gorilla Glass Armor ekran koruması neler sunuyor?

Samsung Galaxy S24 Ultra, Gorilla Glass Armor ekran korumasına sahip tek model. Galaxy S24 ve S24+, Glass Victus 2 korumasına sahip. Teoride, Gorilla Glass Armor, Corning’in bugüne kadarki en sağlam ekran koruması ancak pratikte şirket, pek fazla somut detay açıklamadı. Samsung, S24 Ultra için Glass Armor korumasından kısaca bahsetti. Materyalin çizilmelere karşı üstün dayanıklılık sağladığını ve çok çeşitli ışık koşullarında yansımaları %75’e kadar azalttığını söyledi.

Samsung S24 Ultra, ayrıca titanyum çerçeveye sahip tek model. Bu arada Samsung, Galaxy S24 ön siparişe özel Samsung Care+ 3 aylık ekran koruması hediye edecek.

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Samsung S24 Ultra, dayanıklı ve yansıma önleyici ekranla geliyor