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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra, çok dayanıklı ve yansıma önleyici ekran korumasıyla geliyor

    Samsung, Galaxy S24 Ultra modelinde Gorilla Glass Armor ekran korumasını kullanıyor. Bu, S24 Ultra'ya dayanıklılık kazandırmakla birlikte yansımaları da önemli ölçüde azaltacak.
    samsung galaxy s24 ultra corning gorilla glass armor ekran koruması Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy AI özellikleriyle yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Galaxy S24 serisi, S23’e benzese de yeni yapay zeka özelliklerinin ötesinde göründüğünden fazlasını sunuyorlar. Samsung, Galaxy S24 serisini daha sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak üretti ve her telefonda düz çerçeve kullandı. Ancak üç model arasında tasarım ve yapı açısından en köklü değişiklikler Galaxy S24 Ultra modelindeydi.

    Gorilla Glass Armor ekran koruması neler sunuyor?

    Samsung Galaxy S24 Ultra, Gorilla Glass Armor ekran korumasına sahip tek model. Galaxy S24 ve S24+, Glass Victus 2 korumasına sahip. Teoride, Gorilla Glass Armor, Corning’in bugüne kadarki en sağlam ekran koruması ancak pratikte şirket, pek fazla somut detay açıklamadı. Samsung, S24 Ultra için Glass Armor korumasından kısaca bahsetti. Materyalin çizilmelere karşı üstün dayanıklılık sağladığını ve çok çeşitli ışık koşullarında yansımaları %75’e kadar azalttığını söyledi.

    Samsung S24 Ultra, ayrıca titanyum çerçeveye sahip tek model. Bu arada Samsung, Galaxy S24 ön siparişe özel Samsung Care+ 3 aylık ekran koruması hediye edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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