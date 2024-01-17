Samsung Galaxy S24 Ultra, çok dayanıklı ve yansıma önleyici ekran korumasıyla geliyor

Gorilla Glass Armor ekran koruması neler sunuyor?
Samsung Galaxy S24 Ultra, Gorilla Glass Armor ekran korumasına sahip tek model. Galaxy S24 ve S24+, Glass Victus 2 korumasına sahip. Teoride, Gorilla Glass Armor, Corning’in bugüne kadarki en sağlam ekran koruması ancak pratikte şirket, pek fazla somut detay açıklamadı. Samsung, S24 Ultra için Glass Armor korumasından kısaca bahsetti. Materyalin çizilmelere karşı üstün dayanıklılık sağladığını ve çok çeşitli ışık koşullarında yansımaları %75’e kadar azalttığını söyledi.
Samsung S24 Ultra, ayrıca titanyum çerçeveye sahip tek model. Bu arada Samsung, Galaxy S24 ön siparişe özel Samsung Care+ 3 aylık ekran koruması hediye edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.