Samsung Galaxy S25 Edge'in çıkışı ertelendi

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Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S25 Edge modelini tanıttı. Şirket, telefonu Nisan ayında piyasaya sürmeyi planlanıyordu ancak lansman Mayıs veya Haziran’a ertelendi. Samsung’un bunu Güney Kore’deki üç telekom operatörüne ilettiği bildirildi.

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Galaxy S25 Edge çıkış tarihi neden ertelendi?

Gecikme bildirimi, Başkan Yardımcısı JH Han'ın geçen hafta beklenmedik şekilde vefat etmesinin ardından gerçekleşen liderlik değişikliğinin ardından geldi. Şirketin Galaxy S25 Edge için büyük bir tanıtım etkinliği düzenlemeyeceği bildiriliyor. Galaxy S25 Edge fiyatı ve çıkış tarihi gibi merak edilen detaylar online etkinlikte duyurulacak. Galaxy S25 Edge 256 GB modelin 1023 dolar fiyatla satılacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S25 Edge modeli, 6.7 inç Dynamic AMOLED 2x ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 200 MP + 12 MP çift kamera sistemi, 12 MP ön kamera ve 3.900 mAh batarya ile gelecek. Telefonun siyah, mavi ve gümüş olmak üzere üç renk seçeneği olacak.

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