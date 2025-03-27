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    Samsung Galaxy S25 Edge’in resmi görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung’un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S25 Edge’in resmi görselleri ve teknik detayları sızdırıldı. Cihaz, ultra ince tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge’in resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung’un sessiz sedayla hazırladığı Galaxy S25 Edge modeli, sonunda netleşmeye başladı. Ocak ayında yapılan S25 serisi tanıtımında kısa bir ön gösterimi yapılan cihaz, Şubat’taki MWC 2025 fuarında sergilense de o günden beri detayları sır gibi saklanıyordu. Ancak Nisan ayında tanıtılması beklenen modelin resmi görselleri sızdı ve teknik özellikleri yeniden gündeme geldi.

    S25 Edge’in tasarımı ilk bakışta dikkat çekiyor. Yalnızca 5.8 mm kalınlığında olan cihaz, Samsung’un bugüne kadar ürettiği en ince telefonlardan biri olmaya aday. Titanyum Jet Siyahı, Buz Mavisi ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek model, tasarımda da iddialı olduğunu gösteriyor.

    Ekran tarafında 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel yer alıyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Performans konusunda ise serinin diğer üyeleriyle aynı çizgide: Galaxy için özel optimize edilmiş Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor.

    Kamera tarafında da güçlü bir donanım söz konusu. Arkada OIS destekli 200 MP’lik ana kameraya, 12 MP ultra geniş açı lens eşlik ediyor. Ön kamerada ise 12 MP’lik bir selfie sensörü yer alıyor. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak cihazın yazılım tarafında da güncel olacağı görülüyor.

    İnceliğin bir bedeli var elbette. 3.900 mAh kapasiteli batarya, 25W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Teknik olarak bu değerler ortalama kalsa da, cihazın ince yapısıyla dengeli bir bütünlük sağlıyor.

    Galaxy S25 Edge’in 256 GB ve 512 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatların 1.300 ila 1.400 dolar arasında değişeceği konuşuluyor. Samsung’un bu modeli de geçtiğimiz yılki Galaxy Z Fold SE gibi sessizce satışa sunması olası görünüyor.

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